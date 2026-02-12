投信蛇年最愛誰？大買金融股 記憶體僅華邦電進榜

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳李慧蘭／台北即時報導
記憶體大廠華邦電。圖／華邦電提供

台股2月11日收在33,605.71點，寫收盤新高，全年更是大漲10,080.3點，全年大漲42.84%。統計投信蛇年最愛前十名有七檔都是金融股，買超第一名是台新新光金，共199萬張，第二、三名為國泰金（2882）和富邦金（2881）。記憶體中僅華邦電（2344）擠進前十名，共買超20萬張，傳產部份則由統一（1216）、寶成（9904）入榜。

統計金蛇年投信最愛的前十名，依序是台新新光金、國泰金、富邦金、玉山金（2884）、凱基金、中信金（2891）、統一、華邦電、寶成和華南金（2880）。買超張數方面，台新新光金（2887）和國泰金都有超過百萬張，各買超199萬張和123萬張。整體而言，投信青睞有壽險的金融股。

值得注意的是，投信買超張數前十名中，科技股僅華邦電入榜，共買超20萬張。傳產股則有兩檔上榜，分別是統一和寶成，各買超22萬張和15萬張。

而以漲幅來說，華邦電漲幅最大，達635.19%，台新新光金居次，全年漲幅37.54%，表現最差的為寶成，下跌15.83%。如以金融股來看，台新新光金為漲幅第一，華南金漲幅23.57%為第二，玉山金漲幅22.84%為第三；富邦金則是漲幅最少的金融股，僅2.59%。

對照投信蛇年買超前十大金額，國泰金786.6億元、台積電（2330）705.4億元、富邦金696.9億元、台新新光金385.4億元、華碩（2357）254.5億元、欣興（3037）215.2億元、玉山金212.7億元、中信金199.5億元、南亞科（2408）180.3億元、統一178億元。

同時觀察張數和金額，國泰金、富邦金、台新新光金、玉山金、中信金和統一都是榜內。

資料來源：CMONEY。

