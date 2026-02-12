外資蛇年最愛這檔電子股 全年竟狂買143.5萬張

台股蛇年封關，收在33,605.71點，創收盤新高，統計蛇年飆漲10,080.3點，漲幅42.84%，創歷來農曆年最大漲點及漲幅，統計外資蛇年賣超台股5,158.68億元，但卻逆勢大買這檔晶圓代工股，蛇年竟狂買143萬5,091張，高居外資買超第一名，其次則是大買金融股。

台股蛇年封關日表現亮眼，盤中高點曾衝達33,707.83點，寫歷史新高，終場收在33,605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，創收盤新高；統計蛇年大盤指數上漲10,080.3點，漲幅42.84%，以農曆年的兔、龍、蛇來看，連續3年封關日收盤都創高。

統計蛇年封關日上市市值109.53兆元，較龍年的75.53兆元，增加34兆元；在千金股部分，封關日千金股收盤達33檔；權王台積電（2330）收在1,915元，創收盤新高，市值增達49.66兆元，創新高，距50兆元大關僅一步之遙。

蛇年三大法人對台股的態度，依舊與龍年相同，僅投信站在買方，蛇年買超289.53億元，外資賣超5,158.68億元，連續兩年大幅賣超，自營商減碼1,588.42億元，三大法人蛇年合計賣超6,457.56億元。

外資雖是大幅賣超台股，但統計外資蛇年買超前十名個股發現，買超聯電（2303）高達143萬5,091張，居外資買超個股第一名，股價封關日收在62.8元， 蛇年漲幅56.22%；彰銀（2801）為外資蛇年買超第二名，獲外資買超56萬4,241張。

以外資蛇年買超前十名來看， 金融股占5檔，傳產股則有1檔，外資蛇年買超南亞（1303）31萬8,686張，另外4檔電子股中， 記憶體占2檔分別是力積電及華邦電（2344）， 鴻海（2317）在蛇年也獲外資買超31萬2,161張。