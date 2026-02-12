快訊

天然無添加的牙膏其實母湯！牙醫師絕不買的3樣牙齒護理產品

與李四川展開「君子之爭」 黃國昌：若李出線他不會當副手

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

外資蛇年最愛這檔電子股 全年竟狂買143.5萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯李慧蘭／台北即時報導
聯電。 圖／聯電提供
聯電。 圖／聯電提供

台股年封關，收在33,605.71點，創收盤新高，統計蛇年飆漲10,080.3點，漲幅42.84%，創歷來農曆年最大漲點及漲幅，統計外資蛇年賣超台股5,158.68億元，但卻逆勢大買這檔晶圓代工股，蛇年竟狂買143萬5,091張，高居外資買超第一名，其次則是大買金融股。

台股蛇年封關日表現亮眼，盤中高點曾衝達33,707.83點，寫歷史新高，終場收在33,605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，創收盤新高；統計蛇年大盤指數上漲10,080.3點，漲幅42.84%，以農曆年的兔、龍、蛇來看，連續3年封關日收盤都創高。

統計蛇年封關日上市市值109.53兆元，較龍年的75.53兆元，增加34兆元；在千金股部分，封關日千金股收盤達33檔；權王台積電（2330）收在1,915元，創收盤新高，市值增達49.66兆元，創新高，距50兆元大關僅一步之遙。

蛇年三大法人對台股的態度，依舊與龍年相同，僅投信站在買方，蛇年買超289.53億元，外資賣超5,158.68億元，連續兩年大幅賣超，自營商減碼1,588.42億元，三大法人蛇年合計賣超6,457.56億元。

外資雖是大幅賣超台股，但統計外資蛇年買超前十名個股發現，買超聯電（2303）高達143萬5,091張，居外資買超個股第一名，股價封關日收在62.8元， 蛇年漲幅56.22%；彰銀（2801）為外資蛇年買超第二名，獲外資買超56萬4,241張。

以外資蛇年買超前十名來看， 金融股占5檔，傳產股則有1檔，外資蛇年買超南亞（1303）31萬8,686張，另外4檔電子股中， 記憶體占2檔分別是力積電及華邦電（2344）， 鴻海（2317）在蛇年也獲外資買超31萬2,161張。

另外，旺宏（2337）、日月光投控（3711）、華通（2313）、中鋼（2002）、光寶科（2301）等也是外資買超青睞的標的， 金融股則還有永豐金（2890）、臺企銀（2834）、上海商銀（5876）、兆豐金（2886）、群益證（6005）也在外資買超前二十名個股中。

外資蛇年買超前十名。
外資蛇年買超前十名。

外資

延伸閱讀

金蛇年台股噴漲10080點創紀錄！平均每人爽賺245萬 達人自嘲：拉低平均

台股4萬點？證交所董事長「新的一年可以期待」…網嗨：真的不難

台股今年挑戰4萬點？郭哲榮認為「有機會」：昨外資狂買500億卻調節台積電

證交所首辦封關典禮 證交所董事長林修銘：台灣資本市場強韌

相關新聞

金蛇年台股噴漲10080點創紀錄！平均每人爽賺245萬 達人自嘲：拉低平均

＊原文時間2月11日。 今天蛇年正式封關，台股停在33605.71點，如果以農曆年來說，上次的龍年封關指數定在23525.41點，換句話說，整個蛇年台股上漲了10080.3點，幅度高達42.8%，不

蛇年封關 台股站上3萬3千歷史高峰

蛇年台股昨天封關，在台積電股價站上一九○○元帶動下，大盤指數締造三萬三六○五點的新高紀錄，蛇年累計大漲一萬零八十點、漲幅...

差距正在擴大！結構失衡 學者：股市加劇財富對立

台股蛇年封關創新高，平均每位股民大賺二四五萬元，財富效果可期。但學者指出，表面上經濟數據亮眼，但若細究結構，差距正在擴大...

台股蛇年封關／台積電站上1,915元新高 市值逼近50兆

台股蛇年昨（11）日封關，台積電盤中最高攻上1,925元，終場收盤1,915元，漲35元，創新高，市值攻上49.66兆元...

台股蛇年封關／外資買超榜 AI概念聚光

金蛇年昨（11）日封關，總計外資蛇年賣超台股5,158億元，但卻逆勢大買包括聯電、鴻海、日月光投控等十檔個股，激勵股價群...

台股金馬目標指數上看39K 五大名師推演最樂觀情境

五大投顧名師剖析金馬年台股走勢，從保守到樂觀勾勒出「馬年三大情境」，基準情境約落34,000點至37,000點，樂觀情境...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。