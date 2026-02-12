金蛇年台股噴漲10080點創紀錄！平均每人爽賺245萬 達人自嘲：拉低平均

快訊

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
台股蛇年不僅順利封關收紅，指數又再創新高，盤中一度衝高至歷史高點33,707.83點，終場大漲532.74點，漲幅1.61%，指數收在33,605.71點，成功站穩33,000點大關之上。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
＊原文時間2月11日。

今天蛇年正式封關，台股停在33605.71點，如果以農曆年來說，上次的龍年封關指數定在23525.41點，換句話說，整個蛇年台股上漲了10080.3點，幅度高達42.8%，不但傲視全世界，也創下台股自己的紀錄。

這時候記者又開始要來幫大家計算一下了，報導上指出，若開戶數1385.9萬人來說，平均每位股民帳上大賺245萬元。

我很替各位股民開心，在高興之餘，也要抱歉的說，我又拉低的平均值，馬年我會以更積極的態度追上各位的平均值。

今天我一直很猶豫自己要不要賣掉一些手上的股票來賺取價差，過程中不斷有心中的拉扯，在接近中午的時候下單一些很扯的價位，果然沒有成交。

人家說會買的是徒弟，會賣的是師父，未來請大家當我的師父帶我一起賣出賺錢。

◎感謝 Andyworld理財&家庭記事簿 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

台股

