金馬年開紅盤走勢 題材驅動的作夢行情逐步轉向獲利的數字行情

台股金蛇年氣勢如虹，在重要權值股領軍下，多頭火力全面點燃，2月11日終場大漲532.74點，收在33,605.71點，改寫封關日新紀錄，成交量達6961.26億元，合計全年大漲10,080 點，締造強勢封關新紀錄。

安聯投信台股團隊表示，部分成長股族群在稍加震盪整理後，近日在權值股強勢表態下，加上營收等基本面訊息以及外資買超等挹注多頭氣勢，包括記憶體、面板、玻纖布、金融、塑化族群輪番助攻，推升指數持續挑戰新高。

方向上，安聯投信台股團隊表示，從2025年底到2026年初在作夢行情帶動下，指數續創新高；2月後，時序適逢各公司法說與財報，轉而關注實質獲利，預期盤勢將從題材驅動的作夢行情逐步轉向開始實際檢視獲利的數字行情。

安聯投信台股團隊表示，仍以AI供應鏈為核心，搭配４2025年第4季財報與今年展望具實際獲利有望上修的族群，2026年企業獲利預估有望大幅上修；題材面，可聚焦AI帶動規格提升進而排擠成熟產品產能，有利景氣循環產業如記憶體、銅箔、玻布、載板等。此外，安聯投信台股團隊表示，AI晶片設計日趨複雜且製程需求愈趨先進，加上time to market壓力帶動測試與測試介面需求，亦可留意。隨著上市櫃公司第2季開始公布年報與配息，建議可留意具高殖利率與成長性的企業。

根據安聯投信台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長31.4%，較年初時預估21.4%大幅上修，且各季獲利成長率皆逾兩成，動能強勁，目前不排除後續還有上修機會。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A） 經理人施政廷表示，盤面上在資金與風格輪動下，靈活配置多效率有助於應對多變市場風格。展望後市，AI產業基本面持續強勁且持續上修更為台股提供成長動能，亦為企業獲利奠定基礎、但需要精選、且留意獲利是否能落地與評價面。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，2026年全球經濟有望溫和成長，對台股仍保持樂觀，預期基本面仍可望帶動台股。其中，AI投資持續成長，台股相關供應鏈持續受惠，儘管市場對AI前景仍有諸多雜音，但投資人更該關注新技術的長期發展潛力。

在應對策略上，施政廷表示，目前市場正處在「寬鬆預期消失」、但「產業成長持續」的環境下，追求市場平均報酬風險有上升趨勢，建議把握兩大原則：首先，重質不重量，透過主動選股，汰弱留強，聚焦產業持續上揚、具有商業模式護城河、產品競爭力與獲利成長潛力的公司。其次，動態配置，利用主動式 ETF的靈活權重調整機制，在市場恐慌時承接被錯殺的優質資產，將波動轉化為超額報酬（Alpha）。