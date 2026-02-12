上市櫃公司元月營收歷年同期最旺 法人首選這幾檔

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
上市櫃公司元月營收日前出爐，受惠人工智慧（AI）需求持續暢旺，繳出改寫歷年同期新高紀錄的亮麗成績單，法人建議，操作首選營收超前且未來營運展望強勁個股，包括華通（2313）、台光電（2383）、雙鴻（3324）、亞德客-KY（1590）等。

大型本國投顧分析，台股整體上市櫃公司元月營收年增幅度較去年12月的20.3%擴大，創新高家數達157家，雖然低於前一月的180家，但高於去年同期的77家。

法人指出，以旗下追蹤的30個主要族群元月營收相對原預估第1季財測達成率而言，科技族群約78%符合預期或超越預期，維持前月水準；非科技族群約69%符合預期或超越預期，較前一月的38%比例有明顯進展。

整體表現來看，法人表示，除AI 供應鏈強者恆強外，智慧手機與內需族群連續四個月出現回溫跡象，而工業自動化則是連二個月轉強。

觀察科技次族群，以銅箔基板的42%、雲端數位的41%、網通PCB的38%、面板的36%、ABF載板的36%等營收達成率相對優異； IC設計服務的29%達成率偏低。

非科技族群，則以工業自動化的39%、貨櫃航運的38%、食品的37%、餐飲的37%、觀光的37%等元月營收達成率相對較佳；自行車的24%、重電的28%、鋼鐵的29%等營收達成率偏低。

元月營收創新高公司當中，族群性較明顯者主要集中在AI，包括AI 伺服器/零組件、半導體設備/材料、記憶體、PCB相關、光通訊等。非AI包括工業自動化與國內餐飲等。

