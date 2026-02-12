想投資美股不敢下手？2026網友最怕的五大問題與複委託券商排行完整解析

步入2026年，美股不再只是少數高手的專利，而是愈來愈多台灣投資人「認真考慮要不要加入」的主戰場。一邊是AI浪潮持續推進、科技巨頭獲利撐盤，另一邊則是聯準會（Fed）潛在的降息節奏與政府減稅政策，讓市場對後續行情仍抱有高度想像空間。變數不少，但機會同樣誘人。

從蘋果、輝達到微軟，美股聚集的是全球最具競爭力的企業；加上市場制度成熟、資訊透明度高，對長期投資人而言，美股早已不只是追逐短線題材的場所，而是建立核心資產配置的關鍵拼圖。只是，真的要踏出第一步，卻沒那麼簡單。開戶流程怎麼選？要選海外券商，還是透過國內複委託比較安心？匯率、手續費、稅務會不會吃掉獲利？這些「還沒下單就先卡關」的問題，正是許多投資人遲遲不敢行動的關鍵原因。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點了網路討論度最高的「投資美股五大痛點」，並整理PTT、Dcard近三個月「國內複委託券商TOP 5」網路聲量排行，帶你直接看懂實際投資過程中，投資人最擔心的是什麼，哪一家券商最常被討論。

No.5 資訊理解門檻高

很多人對美股卻步，第一個遇到的關卡往往是語言！想研究公司前景，官網、財報全是英文；聯準會談話還沒聽懂，市場已經先反應完畢。這種因資訊落差產生的焦慮，讓許多人望而卻步，網友感嘆「英文不好的話會看得比較吃力」。

★ 數位智能解方

現在「英文差」不再是進軍美股的絆腳石，不少券商開發AI功能，幫你拆解天書！像是永豐金證券在大戶投App推出「今日新聞快訊（投資早報）」與「AI市場輿情」，該項應用近期更憑藉生成式AI的技術創新，榮獲「商周AI創新百強」獎項肯定，從大量市場資訊中萃取重點，再由研究團隊把關，協助投資人快速掌握盤前市場狀況。

AI市場輿情功能會每日彙整熱門美股個股的新聞重點與情緒判讀，並過濾廣告與不實資訊，協助投資人快速掌握特定個股目前在市場上偏向樂觀或謹慎的整體氛圍。還有華南永昌證券推出的「美股趨勢掃描」，則透過演算法分析美股指數與主要產業的資金流向與走勢變化，並將複雜的技術指標轉化為直觀的「熱度分數」，協助投資人判讀市場資金與趨勢走向。

No.4 投資管道風險

目前投資美股大致分成兩派：國內券商複委託，或直接使用海外券商。有網友提到，近年美股投資選擇變多，國內複委託與海外券商各有吸引人的地方，但實際比較後，反而在兩者之間難以抉擇，因此好奇大家都怎麼選擇，這個留言掀起一波討論熱潮。

★ 複委託 vs. 海外券商網友怎麼看？

有人認為「我覺得現在券商手續費只會越收越低，直接用複委託，第一方便，第二出了什麼事也找得到人」、「海外券商就怕出事故，沒人善後財產」、「如果懶得搞海外券商、去銀行電匯的話，還是複委託最方便了」、「複委託通常有手續費，但現在滿多有優惠的」；也有人提醒「額外匯差風險不能忽視，尤其直接匯美金時」。

No.3 交易成本過高

以前複委託最常被吐槽的就是「手續費太貴」，很多券商設有高額的最低手續費門檻；不少券商設有較高的最低手續費門檻，每筆交易最少約20至35美元不等；即使僅買進100美元的股票，手續費仍照樣計收，等於交易一開始就先承擔20%的成本壓力。這種情況，常被投資人形容為「金額不高，成本卻不成比例」，對小額或分批進場的族群特別不友善。

★ 成本怎麼降？

近年來，部分券商開始調整複委託的費用結構，讓「手續費太貴」這個長期痛點出現鬆動空間。以永豐金證券為例，自2026年1月1日起推出美股電子下單優惠，2026年全年針對美股個股與ETF，當月交易金額5萬美元以內，手續費採0.08%或原費率擇優計算，且不設最低手續費門檻，超過額度才回到原費率。

若以實際交易試算，即使僅買進1股輝達（約 188 美元），手續費仍不到1美元。少了最低手續費限制後，小額投資人進出彈性明顯提高，也不必為了攤平成本而被迫一次投入較大金額。

No.2 匯率波動風險

對美股投資者來說，匯率波動就是隱形的魔鬼；當台幣強勢升值，看著帳面資產換回台幣變少時，那種心痛感有時不亞於股價暴跌。

★ 匯差問題怎麼解？

其實匯率對報酬的影響並非短期單點決定，而是長期累積的結果。平時可透過定期定額分批投入，讓換匯價格落在相對平均區間，降低一次換在高點的風險，也讓匯率波動不至於成為投資的最大壓力。

網友認為「匯率真的很不穩」；但也有人覺得「怕台幣續升就分批進定存族」、「只要會賺錢就好了，買買買」、「匯率不換就沒損，股票不賣就沒賠」。

No.1 風險承受度

示意圖／Freepik

台股設有10%的漲跌幅限制，如同在雲霄飛車上加裝安全機制，即便行情劇烈波動，投資人仍能預期風險邊界；相較之下，美股並未設置漲跌幅上限，無論是國際局勢變化、關鍵財報公布，甚至企業高層的一則社群發言，都可能在短時間內引發股價劇烈波動。這種高度即時、反應快速的市場特性，也讓不少投資人在實際操作時承受更大的心理壓力。

★ 股價波動怎麼應對？

許多人會說「心臟不夠大，不要玩美股」，但換個角度看，高波動的背後，往往也代表更高的流動性與長期參與空間。與其承受單日劇烈震盪帶來的壓力，不少人推薦永豐金證券與富邦證券的美股定期定額功能，降低資訊與操作壓力。從最低10美元起，金額可依資金狀況彈性調整，即使不熟悉第一手市場資訊，也能透過零股買進與長期平均成本策略參與市場。

掌握投資美股時需留意的關鍵細節，僅是投資決策的起點，真正影響交易是否順暢、整體成本高低的，往往取決於實際執行層面。換言之，除了選對投資標的，交易管道的選擇同樣不可忽視。

也因此，當討論從「投資什麼」進一步延伸至「如何買進」，券商選擇自然成為另一個重要關注焦點。本文彙整PTT、Dcard近三個月的券商討論聲量，作為投資人評估美股交易管道時的參考依據。

No. 1 永豐金證券

作為台灣第一家上櫃的券商，永豐金證券擁有深厚的專業底蘊，但轉型速度卻比其餘券商更快，旗下的「大戶投」早已是許多投資客手機裡的標配。

如果你偏好懶人投資、希望透過系統化的方式累積複利，永豐金證券推出的美股「股息再投入（DRIP）」功能，也是不少投資人討論的重點。這在台灣券商中屬於較罕見的功能，當美股標的發放股息時，系統會自動幫你買進原標的，且支援零股購入，完全省去手動操作的麻煩，真正實現「睡覺也能自動累積複利」。

此外，永豐金證券近期同步調整美股交易費率，於推廣期間推出0.08%的手續費優惠，且不設最低手續費門檻，進一步降低小額與長期投資人的進場門檻，也讓相關方案在網路討論中獲得高度關注。

No.2 國泰綜合證券

國泰證券近年花了不少心思在數位體驗的更新，試圖穩住用戶的黏著度。像是國泰世華CUBE App整合證券與多元投資服務，從台股證券到複委託開戶皆可線上完成，就連台美股定期定額投資也能一站式完成，讓整體投資流程更直覺、省事。

在價格戰上，國泰也沒缺席，近期跟進了手續費降價潮，在社群平台掀起一波討論，也有網友許願「美股ETF手續費可以改成0.08%或3美元，從優計算」。

No.3 富邦綜合證券

在市場討論中，富邦證券常被視為為體系完整、資源到位的券商之一，就像一位家底雄厚、行事穩健的大哥型角色。背後有金控資源支撐，整體運作穩定，業務觸角也涵蓋多個金融面向；加上複委託服務與富邦銀行帳戶整合度高，對既有銀行客戶來說，在資金往來與管理上相對順手。

在App的操作體驗上，富邦也持續優化，2025年底新推出的「富邦 AI PRO」，就獲得不少網友的正面回饋，「AI PRO介面超漂亮的，很有質感」、「介面好看，功能、資料、新聞都很齊全」、「竟然有量化積木！盤中即時進出場訊號這好像沒怎麼看過，覺得很特別」。

No.4 凱基證券

凱基證券近年致力於打破「理財資訊很難懂」的刻板印象，將專業的研究報告轉化為白話易懂的影音內容與晨訊服務。其中「台美股晨訊」更直接搬到LINE介面上，讓投資人通勤時滑一下LINE就能掌握關鍵情報，不用額外下載App 。

在使用便利性方面，凱基證券主打最快6分鐘完成線上開戶，並可直接綁定既有銀行帳戶進行扣款，免去另行開設交割帳戶的流程，對於重視效率與即時資訊的行動型投資人而言，具備一定吸引力。

No.5 元大證券

若要談市場知名度，元大證券絕對是台灣證券圈的老大哥代表之一。自1961年創立以來，元大靠著精準眼光陸續併購了京華證券、復華證券、寶來證券，透過策略性整合持續擴大版圖，逐步累積穩固的市場影響力。

元大證券近年也積極在投資先生App中加入實用亮點，不只能在同一個介面看到台股、美股、日股的庫存，損益管理非常直覺。2026年進一步推出「存股獎勵」專區，整合台美股交易筆數、報酬率、累積損益與抵用金狀態，協助長期投資人快速掌握資產累積進度與投資成果。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月21日至2026年1月20日、2025年10月21日至2026年1月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

