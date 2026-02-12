台股金馬目標指數上看39K 五大名師推演最樂觀情境

五大投顧名師剖析金馬年台股走勢，從保守到樂觀勾勒出「馬年三大情境」，基準情境約落34,000點至37,000點，樂觀情境可上看39,000點。法人表示，台股中長線仍受AI趨勢與資金行情支撐，惟指數位處高檔，建議聚焦基本面明確、具產業競爭力的績優股，採分批布局、逢回承接策略。

台股蛇年不僅穩站2萬與3萬點兩大關卡，更在台積電（2330）「一個人的武林」帶動下，屢寫歷史新頁。隨步入馬年，市場關注焦點也轉向「價值重估」新階段。若以「三大情境」推演，樂觀情境下，指數區間上看38,000至39,000點；基準情境中，指數在34,000至37,000點；在保守情境中，指數區間為26,400至30,000點。

五大投顧名師對馬年台股目標預測一致樂觀，凱基投顧董事長朱晏民近期給出39,000點的全年目標，目前最樂觀；富邦投顧董事長陳奕光與永豐投顧總經理黃柏棠同樣看至37,000點，陳奕光補充，最低點可能到29,500點、最樂觀有望上看38,000點；台新投顧副總經理黃文清預估36,000點；中信投顧總經理陳豐丰預估，年度高低點約落在26,400至35,000點間。

朱晏民表示，近期已將台股整體獲利年增由原先約20%上修至逾30%，並基於多頭格局下合理本益比21倍來估算，將指數目標高點調升至39,000點。另方面，若以最新上修後台積電目標價2,400元回推，同樣具備向上突破39,000點潛力。

綜合陳奕光、黃文清表示，聯準會新任主席華許政策基調被市場解讀為「鷹言鴿行」，口頭強調貨幣紀律與抗通膨，但實際行動仍將配合降息趨勢。

此外，企業財報與資本支出落實度將是馬年市場將檢驗重點之一，屆時將檢視這些投資是否轉化為實質營運成果。一旦落實情況不如預期，失望情緒恐自上游擴散至中下游，形成連鎖效應。

長線而言，支撐多頭關鍵在於企業獲利動能，市場預期台股今年整體企業獲利年增幅可逼近三成，加上四大雲端服務業者（CSP）資本支出持續擴大，AI與高階運算需求不墜。

不過，指數位處高檔，須留意高檔震盪、漲幅過大及融資餘額攀升等籌碼風險。

此外，台美關稅議題預計於2月中旬簽訂，能否順利完成，亦將成為短期影響變數之一。