台股蛇年封關／投信鍾愛金融族群

台股蛇年強勢演出，投信法人扮演中流砥柱，合計買超292.8億元，對抗外資、自營商的逾賣超6,700億元，投信法人資金青睞國泰金（2882）、台積電（2330）、富邦金（2881）等重量級公司。

據統計，投信法人蛇年買超前十大個股依序為國泰金786.6億元、台積電705.4億元、富邦金696.9億元、台新新光金385.4億元、華碩254.5億元、欣興215.2億元、玉山金212.7億元、中信金199.5億元、南亞科180.3億元、統一178億元。

以類股來看，金融保險占半數，電子股四檔，食品一檔。且除欣興之外，其餘九檔都是台灣50指數成分股，欣興受惠於AI需求帶動漲價題材，也吸引主動式ETF目光。國泰金、富邦金等金融股除入列市值型ETF，也是高股息ETF主要持股之一。

蛇年投信買超前十大股股價表現差異大，當中以南亞科漲幅823.5%最高、欣興漲幅165.4%、台積電68.7%，其餘依序為台新新光金37.5%、中信金33.5%、玉山金22.8%、國泰金17.9%、富邦金2.5%，另統一跌6.3%、華碩跌13.8%。

蛇年獲得投信法人買超金額超過百億元的還有鴻勁、台燿、國巨*、凱基金、信驊及文曄。