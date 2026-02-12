快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

台股蛇年封關／外資買超榜 AI概念聚光

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。 路透
台股示意圖。 路透

年昨（11）日封關，總計外資蛇年賣超台股5,158億元，但卻逆勢大買包括聯電（2303）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）等十檔個股，激勵股價群起強揚。展望金馬年，預期外資買盤仍將持續聚焦AI相關概念族群。

蛇年台股盤勢可謂「先跌後漲」，主要是先受美國總統川普祭出關稅戰衝擊，而後在指數重挫回檔之際，國安基金宣布進場護盤，拉抬市場多頭信心，終於使指數止跌轉彈，又在本土資金力挺追捧下，指數屢創新高，最終亮麗封關。

總計三大法人蛇年進出，共賣超台股6,457億元，其中尤以外資賣超5,158億元最多，投信因新基金與相關主被動式ETF發行，買超289.53億元，自營商則不斷獲利了結、賣超1,588.41億元。

儘管蛇年外資賣超金額龐大，卻仍逆勢買超不少台系績優股，依買超金額由高至低排序，前五大分別為聯電買超743.65億元、鴻海743.08億元、日月光投控658.94億元、奇鋐540.25億元、鴻勁474.99億元。

第六至十名分別是台光電275.89億元、光寶科249.03億元、南亞229.42億元、中信金220.11億元、健鼎208.03億元。前十大中，八檔為電子股，且幾乎都與AI有關，一檔為金融股、一檔為傳產股。隨外資買盤力挺，前十大個股蛇年股價群起強揚，

展望金馬年，包括凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光等市場專家指出，「只有AI好，其他都不好」的趨勢將由蛇年延續到馬年，因此AI相關概念族群，如上游晶圓代工、先進封測，下游硬體組裝相關，及零組件如記憶體、載板、散熱、高速傳輸等，預期將是金馬年外資持續買超布局的焦點。

