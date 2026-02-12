台股蛇年封關／「飆股王」德宏 勁揚12倍

快訊

年接近尾聲，台股交出極具戲劇性成績單。市場誕生多檔股價翻倍漲的明星股，當中又以電子級玻纖布廠德宏（5475）表現最強勁，以高達1,269.7％累計漲幅奪下蛇年「飆股王」寶座。

觀察前十大飆股，記憶體族群展現極強集體吸金力，推升股價勁揚。南亞科漲幅823.5％位居第二，華邦電、旺宏也分別上漲635.1％與413％。法人表示，記憶體族群受惠全球終端需求回溫，加上AI應用由雲端滲透至邊緣運算裝置，帶動價格進入上升周期，吸引資金進駐。

電子零組件特別是PCB供應鏈亦為蛇年亮點。除德宏外，電解銅箔廠金居、鑽針廠尖點、凱崴漲幅皆超過300％至500％不等，主要受惠於伺服器高頻高速需求，供應鏈升級帶動產品單價與毛利提升。此外，半導體封測與測試介面表現不俗，精測股價衝上3,980元天價。

電子股之外，生技族群也未缺席。沛爾生醫-創以758.2％漲幅位居前三強，顯示市場對具有技術門檻的新藥研發、細胞治療等創新醫療領域也給予極高估值期待。展望未來，台新投顧副總經理黃文清指出，這群飆股背後代表的「半導體復甦」與「高效能運算」族群性依舊明確。

蛇年封關 台股站上3萬3千歷史高峰

蛇年台股昨天封關，在台積電股價站上一九○○元帶動下，大盤指數締造三萬三六○五點的新高紀錄，蛇年累計大漲一萬零八十點、漲幅...

差距正在擴大！結構失衡 學者：股市加劇財富對立

台股蛇年封關創新高，平均每位股民大賺二四五萬元，財富效果可期。但學者指出，表面上經濟數據亮眼，但若細究結構，差距正在擴大...

台股蛇年封關／台積電站上1,915元新高 市值逼近50兆

台股蛇年昨（11）日封關，台積電盤中最高攻上1,925元，終場收盤1,915元，漲35元，創新高，市值攻上49.66兆元...

台股蛇年封關／外資買超榜 AI概念聚光

金蛇年昨（11）日封關，總計外資蛇年賣超台股5,158億元，但卻逆勢大買包括聯電、鴻海、日月光投控等十檔個股，激勵股價群...

台股金馬目標指數上看39K 五大名師推演最樂觀情境

五大投顧名師剖析金馬年台股走勢，從保守到樂觀勾勒出「馬年三大情境」，基準情境約落34,000點至37,000點，樂觀情境...

創新高！圖解蛇年台股之最 最慘類股竟是它

蛇年台股11日封關，在台積電股價站上1900元帶動下，大盤指數站上33605點的新高紀錄，蛇年累計大漲10080點、漲幅42.85%，超越龍年上漲3成的表現。展望馬年挑戰4萬點的可能性，證交所董事長林修銘說，「可以期待」。

