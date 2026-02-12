台股金馬年紅盤日上漲 機率七成

金蛇年台股亮麗封關收在歷史新高點，市場關注金馬年開紅盤日的表現是否能延續。據臺灣證券交易所統計，自2006年至2025年的20個農曆年春節後開盤日，加權收盤指數有14年上漲及六年下跌，相當於開紅盤日有七成機率上漲。

據統計，過去20個農曆年開紅盤日，以2023年1月30日指數收在15,493點，上漲560點，漲幅3.7%最大；而以2020年1月30日指數收在11,421點，下跌696點，跌幅5.7%最大。

法人指出，蛇年封關日集中市場總市值為109.5兆元，較前一年農曆年封關日（2025年1月22日）總市值75.5兆元增加34.5兆元，增幅約為45%。這不僅顯示台股具備極佳的韌性，更反映出台灣核心產業在全球供應鏈的不可替代性。