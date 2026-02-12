MSCI指數增納大陸企業 37家進榜
中國股票迎來近三年來最大規模的MSCI指數納入，在最新季度調整中，MSCI將37家中國公司納入其全球標準指數，同時剔除16家，淨增加21家。這是自2023年5月以來該指數編製機構對中國股票的最大規模擴容。
分析指出，此次調整不僅帶來被動資金流入，更可能促使全球主動型基金重新審視中國市場的配置價值。
此次納入的公司中，新增名單包括高端半導體材料供應商安集微電子科技、人工智慧企業商湯科技、光學雷達巨頭禾賽、記憶體廠商江波龍及兆易創新、自動駕駛技術提供商Pony AI（小馬智行）以及量子資訊產品製造商國盾量子等。
與此同時，多家地產、消費類公司被剔除出指數，包括萬科、復星國際等。
值得注意的是，科技類公司主導新增名單，而多家消費類公司被剔除。這凸顯出投資者對AI和創新相關企業的持續關注，以及中國市場結構正在發生的轉變。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。