快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

MSCI指數增納大陸企業 37家進榜

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

中國股票迎來近三年來最大規模的MSCI指數納入，在最新季度調整中，MSCI將37家中國公司納入其全球標準指數，同時剔除16家，淨增加21家。這是自2023年5月以來該指數編製機構對中國股票的最大規模擴容。

分析指出，此次調整不僅帶來被動資金流入，更可能促使全球主動型基金重新審視中國市場的配置價值。

此次納入的公司中，新增名單包括高端半導體材料供應商安集微電子科技、人工智慧企業商湯科技、光學雷達巨頭禾賽、記憶體廠商江波龍及兆易創新、自動駕駛技術提供商Pony AI（小馬智行）以及量子資訊產品製造商國盾量子等。

與此同時，多家地產、消費類公司被剔除出指數，包括萬科、復星國際等。

值得注意的是，科技類公司主導新增名單，而多家消費類公司被剔除。這凸顯出投資者對AI和創新相關企業的持續關注，以及中國市場結構正在發生的轉變。

中國 科技 股票

延伸閱讀

大陸指李貞秀遭「迫害」 陸委會：公職必須單一忠誠

人類首次發現 大陸天關衛星捕捉到黑洞「進食」現場

「從深圳開9小時還沒出廣東」 陸民眾春節自駕返鄉又塞爆

向王滬寧表達台灣不願衝突 蕭旭岑：他說大陸以和平為首要

相關新聞

蛇年封關 台股站上3萬3千歷史高峰

蛇年台股昨天封關，在台積電股價站上一九○○元帶動下，大盤指數締造三萬三六○五點的新高紀錄，蛇年累計大漲一萬零八十點、漲幅...

差距正在擴大！結構失衡 學者：股市加劇財富對立

台股蛇年封關創新高，平均每位股民大賺二四五萬元，財富效果可期。但學者指出，表面上經濟數據亮眼，但若細究結構，差距正在擴大...

台股蛇年封關／台積電站上1,915元新高 市值逼近50兆

台股蛇年昨（11）日封關，台積電盤中最高攻上1,925元，終場收盤1,915元，漲35元，創新高，市值攻上49.66兆元...

台股蛇年封關／外資買超榜 AI概念聚光

金蛇年昨（11）日封關，總計外資蛇年賣超台股5,158億元，但卻逆勢大買包括聯電、鴻海、日月光投控等十檔個股，激勵股價群...

台股金馬目標指數上看39K 五大名師推演最樂觀情境

五大投顧名師剖析金馬年台股走勢，從保守到樂觀勾勒出「馬年三大情境」，基準情境約落34,000點至37,000點，樂觀情境...

創新高！圖解蛇年台股之最 最慘類股竟是它

蛇年台股11日封關，在台積電股價站上1900元帶動下，大盤指數站上33605點的新高紀錄，蛇年累計大漲10080點、漲幅42.85%，超越龍年上漲3成的表現。展望馬年挑戰4萬點的可能性，證交所董事長林修銘說，「可以期待」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。