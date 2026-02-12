MSCI指數增納大陸企業 37家進榜

中國股票迎來近三年來最大規模的MSCI指數納入，在最新季度調整中，MSCI將37家中國公司納入其全球標準指數，同時剔除16家，淨增加21家。這是自2023年5月以來該指數編製機構對中國股票的最大規模擴容。

分析指出，此次調整不僅帶來被動資金流入，更可能促使全球主動型基金重新審視中國市場的配置價值。

此次納入的公司中，新增名單包括高端半導體材料供應商安集微電子科技、人工智慧企業商湯科技、光學雷達巨頭禾賽、記憶體廠商江波龍及兆易創新、自動駕駛技術提供商Pony AI（小馬智行）以及量子資訊產品製造商國盾量子等。

與此同時，多家地產、消費類公司被剔除出指數，包括萬科、復星國際等。

值得注意的是，科技類公司主導新增名單，而多家消費類公司被剔除。這凸顯出投資者對AI和創新相關企業的持續關注，以及中國市場結構正在發生的轉變。