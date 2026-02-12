MSCI季度調整 黑馬跑出「鴻勁」列成分股

MSCI昨（11）日公布季度調整結果，其中台灣指數成分股，這次新增鴻勁（7769），刪除儒鴻（1476）、億豐（8464）、正新（2105）、豐泰（9910），指數成分股由86檔減為83檔，並有21檔成分股調整在外流通股數，權重調升最多的鴻勁，權重為0.39%。

這次成分股調整，可說是大爆市場冷門。原先本土法人根據1月底個股市值排名前100大中，挑選自由流通比率高、市值增幅較大、且尚未納入成分股等條件，預期包括南亞科、鴻勁、華邦電、群聯、力積電獲新增可能性較高。

結果僅部分本國投顧、外資則僅高盛證券預期最準，僅有鴻勁一檔納入台灣指數成分股，其他全數落榜，激勵鴻勁昨日股價大漲8.6%、收4,345元，創歷史新高紀錄；而落榜的南亞科、華邦電、群聯等股價漲勢則受到壓抑，漲幅介於1%~3%間，力積電甚至收跌1.86%。

外資Aletheia資本相當看好鴻勁，認為該公司由於受惠需求暢旺、產能擴張、與平均銷售單價（ASP）上揚，營運前景大好。