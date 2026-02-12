證交所首辦封關典禮 證交所董事長林修銘：台灣資本市場強韌

加權指數在蛇年飆漲破萬點，一路「見關不是關」，站上「33K」，昨更收在33,605點新高，市場高度期待台股何時上4萬點。臺灣證交所董事長林修銘昨（11）日雖未正面預期此事，但強調「對產業有信心」。

臺灣證券交易所昨（11）日首度舉行台股封關典禮。董事長林修銘致詞時表示，過去一年台股雖歷經驚濤駭浪，但最終再一次證明台灣資本市場的強韌。

對於投資人期許台股站上4萬點，林修銘表示，短期盤勢起伏應以「平常心」看待，更重要的是台灣資本市場如何帶動產業競爭力，協助企業走向世界。

他在會後接受媒體採訪時，被問及對台股金馬年「開紅盤」是否有信心，以及台股是否挑戰40,000點或全球前五大市值？儘管他未正面回覆台股的點位預期，但他強調，「我們對台灣產業非常有信心！」他也坦言存在各種挑戰，但他將這視為一項「快樂的挑戰任務」。

他強調，證交所未來將致力於兩大方向，一、金融商品多元化，提供多樣化商品，滿足不同屬性投資者的需求；二、國際化鏈結：身為全球第七大市場，證交所責無旁貸要與國際更深度連結，讓優秀的企業在證交所這個平台上被世界看見。

對於台積電在台股權重占比愈來愈高，林修銘認為這是產業發展的必然。台灣從早期的紡織業、ICT到現在的半導體，每個階段都有不同的「火車頭」帶領。