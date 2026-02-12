證交所首辦封關典禮 證交所董事長林修銘：台灣資本市場強韌

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
證交所昨舉辦「封關典禮」，證交所董事長林修銘（右三）等出席，並邀請無任所大使戴資穎（左三）擔任年度人物，共同主持歲末封關儀式。記者曾學仁／攝影
證交所昨舉辦「封關典禮」，證交所董事長林修銘（右三）等出席，並邀請無任所大使戴資穎（左三）擔任年度人物，共同主持歲末封關儀式。記者曾學仁／攝影

加權指數在蛇年飆漲破萬點，一路「見關不是關」，站上「33K」，昨更收在33,605點新高，市場高度期待台股何時上4萬點。臺灣證交所董事長林修銘昨（11）日雖未正面預期此事，但強調「對產業有信心」。

臺灣證券交易所昨（11）日首度舉行台股封關典禮。董事長林修銘致詞時表示，過去一年台股雖歷經驚濤駭浪，但最終再一次證明台灣資本市場的強韌。

對於投資人期許台股站上4萬點，林修銘表示，短期盤勢起伏應以「平常心」看待，更重要的是台灣資本市場如何帶動產業競爭力，協助企業走向世界。

他在會後接受媒體採訪時，被問及對台股金馬年「開紅盤」是否有信心，以及台股是否挑戰40,000點或全球前五大市值？儘管他未正面回覆台股的點位預期，但他強調，「我們對台灣產業非常有信心！」他也坦言存在各種挑戰，但他將這視為一項「快樂的挑戰任務」。

他強調，證交所未來將致力於兩大方向，一、金融商品多元化，提供多樣化商品，滿足不同屬性投資者的需求；二、國際化鏈結：身為全球第七大市場，證交所責無旁貸要與國際更深度連結，讓優秀的企業在證交所這個平台上被世界看見。

對於台積電在台股權重占比愈來愈高，林修銘認為這是產業發展的必然。台灣從早期的紡織業、ICT到現在的半導體，每個階段都有不同的「火車頭」帶領。

蛇年封關 台股站上3萬3千歷史高峰

蛇年台股昨天封關，在台積電股價站上一九○○元帶動下，大盤指數締造三萬三六○五點的新高紀錄，蛇年累計大漲一萬零八十點、漲幅...

差距正在擴大！結構失衡 學者：股市加劇財富對立

台股蛇年封關創新高，平均每位股民大賺二四五萬元，財富效果可期。但學者指出，表面上經濟數據亮眼，但若細究結構，差距正在擴大...

台股蛇年封關／台積電站上1,915元新高 市值逼近50兆

台股蛇年昨（11）日封關，台積電盤中最高攻上1,925元，終場收盤1,915元，漲35元，創新高，市值攻上49.66兆元...

台股蛇年封關／外資買超榜 AI概念聚光

金蛇年昨（11）日封關，總計外資蛇年賣超台股5,158億元，但卻逆勢大買包括聯電、鴻海、日月光投控等十檔個股，激勵股價群...

台股金馬目標指數上看39K 五大名師推演最樂觀情境

五大投顧名師剖析金馬年台股走勢，從保守到樂觀勾勒出「馬年三大情境」，基準情境約落34,000點至37,000點，樂觀情境...

創新高！圖解蛇年台股之最 最慘類股竟是它

蛇年台股11日封關，在台積電股價站上1900元帶動下，大盤指數站上33605點的新高紀錄，蛇年累計大漲10080點、漲幅42.85%，超越龍年上漲3成的表現。展望馬年挑戰4萬點的可能性，證交所董事長林修銘說，「可以期待」。

