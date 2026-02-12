占比破4成 違約風險增！當沖帶動短線資金攀升

台股站穩高檔，盤面結構也出現變化。證交所統計，今年二月截至昨日的八個交易日中，已有三個交易日當沖成交金額占整體市場成交值比重超過四成，最高來到百分之四十三點七一，等於市場每成交十元，就有四元屬於當日沖銷交易，短線資金占比明顯攀升。

進一步觀察數據，一月當沖成交值占比已達約三成七，顯示當沖熱度並非單日現象，而是延續至今的市場結構變化。在大盤維持高檔震盪、題材輪動快速的環境下，不少投資人選擇「當日進出、不留倉」，以降低隔夜風險，推升當沖金額比重。

過去幾年，當沖成為投資人常用的投資策略，分析師表示，在二○二一年之前，當沖占比多落在三成左右，然而當沖降稅一路延續，也帶動投資人進場意願。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，當沖第一會增加成交量、第二是增加指數波動，不過，當沖是「今日事今日畢」，因此影響是單日波動，對於大盤中長線來看，趨勢影響不一定大。但蔡明翰也說，正向來看，當沖確實會提升投資人參與台股的程度，可是也有副作用，例如增加違約交割的風險、或很多投資小白一頭栽進當沖，最後只是賭博而非投資。

市場人士也提醒，當沖比若長期維持高檔，也意味市場短線化傾向加劇。當大量成交來自同日內交易，單日股價波動可能被放大，當大盤來到高點後，盤勢更容易出現急漲急跌，對中長線投資人而言，反而選股與操作節奏更需謹慎。

法人說，當沖比突破四成，既是市場活絡的象徵，也是資金風格轉變的訊號。隨著台股站在歷史相對高檔區間，後續當沖比是否回落，將成為觀察盤勢穩定度與投資人風險偏好的重要指標。