外資賣超、指數不跌 ETF翻轉台股資金結構

台股近年常出現外資賣超，但加權指數持續走高，與過去外資買賣左右盤勢的經驗明顯不同。市場人士指出，關鍵在於指數股票型基金（ＥＴＦ）規模快速擴張，內資以被動方式大量進場，正在重塑台股的資金結構與價格形成機制。

過去台股長期由外資主導，外資買賣超被視為趨勢的重要風向球。然而，隨著ＥＴＦ普及，散戶投資人參與市場的方式出現顯著轉變，影響盤勢的力量來源也隨之改變。

去年外資賣超逾四千七百億元，但台股大漲近六千點、漲幅百分之廿五。市場人士表示，台股從去年四月川普宣布開徵對等關稅後「幾乎沒回頭」，關鍵是ＥＴＦ和內資撐盤。

投信顧公會統計，台灣ＥＴＦ市場規模七點四兆元，其中台股ＥＴＦ占比超過五成、近三點八兆元，顯示ＥＴＦ已深度融入投資人日常操作，成為台股資金流動的重要管道。

相較過去由投資人自行選股、判斷高低點，ＥＴＦ資金進出不完全以個股基本面或短期價格為依據，而是跟隨指數成分調整，並隨申購、贖回需求機械式配置成分股。投信業者表示，當內資ＥＴＦ買盤規模足夠大，除了有穩盤效果外，更可能推動熱門優勢股上漲，即便外資站在賣方，量能仍可能被稀釋，形成「外資賣超、指數不跌」的新樣貌。

這樣的變化並非僅限於台灣。英國「經濟學人」日前也指出，全球被動投資與ＥＴＦ規模快速成長，正提高市場同步性，改變股市的價格機制，市場走勢愈來愈呈現同漲同跌的特性。券商認為，類似現象正逐步反映在台股結構之中。

不過，市場人士提醒，ＥＴＦ崛起並非讓市場風險消失，而是改變風險呈現的方式。當資金高度集中於權值股，一旦資金流向反轉，衝擊可能更具系統性。但ＥＴＦ的快速成長，已使台股從過去偏向「選股市場」，逐漸轉向「選市場」的結構，投資人若仍以舊有經驗解讀盤勢，恐難以掌握新市場的真正脈動。