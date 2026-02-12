聽新聞
0:00 / 0:00

外資賣超、指數不跌 ETF翻轉台股資金結構

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

台股近年常出現外資賣超，但加權指數持續走高，與過去外資買賣左右盤勢的經驗明顯不同。市場人士指出，關鍵在於指數股票型基金（ＥＴＦ）規模快速擴張，內資以被動方式大量進場，正在重塑台股的資金結構與價格形成機制。

過去台股長期由外資主導，外資買賣超被視為趨勢的重要風向球。然而，隨著ＥＴＦ普及，散戶投資人參與市場的方式出現顯著轉變，影響盤勢的力量來源也隨之改變。

去年外資賣超逾四千七百億元，但台股大漲近六千點、漲幅百分之廿五。市場人士表示，台股從去年四月川普宣布開徵對等關稅後「幾乎沒回頭」，關鍵是ＥＴＦ和內資撐盤。

投信顧公會統計，台灣ＥＴＦ市場規模七點四兆元，其中台股ＥＴＦ占比超過五成、近三點八兆元，顯示ＥＴＦ已深度融入投資人日常操作，成為台股資金流動的重要管道。

相較過去由投資人自行選股、判斷高低點，ＥＴＦ資金進出不完全以個股基本面或短期價格為依據，而是跟隨指數成分調整，並隨申購、贖回需求機械式配置成分股。投信業者表示，當內資ＥＴＦ買盤規模足夠大，除了有穩盤效果外，更可能推動熱門優勢股上漲，即便外資站在賣方，量能仍可能被稀釋，形成「外資賣超、指數不跌」的新樣貌。

這樣的變化並非僅限於台灣。英國經濟學人」日前也指出，全球被動投資與ＥＴＦ規模快速成長，正提高市場同步性，改變股市的價格機制，市場走勢愈來愈呈現同漲同跌的特性。券商認為，類似現象正逐步反映在台股結構之中。

不過，市場人士提醒，ＥＴＦ崛起並非讓市場風險消失，而是改變風險呈現的方式。當資金高度集中於權值股，一旦資金流向反轉，衝擊可能更具系統性。但ＥＴＦ的快速成長，已使台股從過去偏向「選股市場」，逐漸轉向「選市場」的結構，投資人若仍以舊有經驗解讀盤勢，恐難以掌握新市場的真正脈動。

台股 外資 ETF 英國 經濟學人

延伸閱讀

施壓核協議！以色列總統盼美以會談 削弱伊朗「邪惡帝國」勢力

川普撤下「石牆紀念碑彩虹旗」現場爆激烈抗議 紐約市長憤怒發聲

谷愛凌批川普被炎上 最挺台NBA球星怒轟「穿大陸戰袍的叛徒」

川普設5月15日大限施壓烏克蘭！澤倫斯基擬春季大選 綁和平協議公投

相關新聞

金蛇年封關！外資買超523.6億元 買超「這檔面板股」12.39萬張最多

金蛇年封關，台股11日收在33,605.71點，創收盤歷史新高，上漲532.74點，三大法人買超574.95億元，其中外...

封關日瘋搶什麼？台積電770億元稱王、友達噴50萬巨量、旺宏量價封后

台股金蛇年封關氣勢如虹，在台積電（2330）改寫1,915元新天價帶動下，指數大漲532.74點、收33,605.71點...

金蛇年台股上漲逾10,080點、漲幅高達42.85％ 馬年開紅盤漲率上看七成

臺灣證券交易所表示，11日金蛇年封關日集中交易市場加權指數以33,605.71點作收，指數上漲532.74點，漲幅約為1...

金蛇年台股圓滿封關、大漲逾萬點 市值突破百兆大關

台股蛇年不僅順利封關收紅，指數又再創新高，盤中一度衝高至歷史高點33,707.83點，終場大漲532.74點，漲幅1.6...

蛇年飆股出爐！這檔PCB股大漲1269%奪冠 南亞科漲幅823%居第二名

金蛇年亮麗封關，台股11日收在33,605.71點，寫收盤新高，全年更是大漲10,080.3點；蛇年飆股同步出爐，統計漲...

占比破4成 違約風險增！當沖帶動短線資金攀升

台股站穩高檔，盤面結構也出現變化。證交所統計，今年二月截至昨日的八個交易日中，已有三個交易日當沖成交金額占整體市場成交值...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。