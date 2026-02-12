快訊

MSCI調權重 台股「一升二降」

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
MSCI 11日公布季度權重調整結果，台股「一升二降」。示意圖。歐新社

MSCI昨（11）日公布季度權重調整結果，台股「一升二降」，在全球標準型指數（MSCI ACWI）權重上升0.01個百分點，在新興市場指數（MSCI EM）、亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）權重分別下降0.03、0.06個百分點，調整後權重分別為2.41%、21.15%及24.06%。

最新權重預計在26日收盤後生效，而台股將於23日馬年開紅盤，等於距離生效日只有四個交易日，對部分法人追蹤指數機構法人形成「趕進度」壓力。法人認為，外資近三個交易日累計買超1,328億元，不排除是外資提前因應指數權重調整，預料農曆年後仍有一波買盤流入，將有利台股開紅盤行情。

針對此次MSCI的季度調整結果可能為台股帶來的影響，富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總黃文清等指出，由於此次台股權重「一升二降」，在被動式資金此消彼長下，預計流入與流出的資金將相互抵銷。

MSCI昨日的季度調整，堪稱是金蛇年最後一齣壓軸好戲，將一定程度影響金馬年新春開紅盤後的台股表現。根據最新的季度調整公布結果，其中台股在「MSCI全球標準型指數」權重由2.4%微升至2.41%，調升0.01個百分點。

而在「MSCI全球新興市場指數」中，台股權重由21.18%下調至21.15%，調降0.03個百分點；在「MSCI亞洲（日本除外）指數」中，台股權重也由24.12%下調至24.06%，調降0.06個百分點。

陳奕光、黃詣庭、黃文清表示，MSCI全球股票指數的ETF資產規模約為2兆美元，這次台股在「MSCI全球標準型指數」權重小幅調升0.01個百分點，預計將帶動被動式資金流入約2億美元，實際可能金額約落在1~5億美元左右。

而「MSCI全球新興市場指數」與「MSCI亞洲（日本除外）指數」分別調降0.03與0.06個百分點，由於追蹤二檔指數的ETF資產規模相對較小，因此預計此次調降將使被動追蹤的資金流出約2~6億美元，兩相抵銷後，預計對台股資金流動影響不大。

觀察過去四次MSCI的季度權重調整，其中台股權重在「MSCI全球標準型指數」中二次調升、二次持平；「MSCI全球新興市場指數」與「MSCI亞洲（日本除外）指數」均同樣是一次調升、二次調降、一次持平。

MSCI每年會在2月、5月、8月、11月進行指數的權重和成分股調整，其中2月和8月是季度調整，5月和11月則是半年度調整，調整幅度通常較大，對台股的影響也較為顯著。

