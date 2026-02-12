聽新聞
0:00 / 0:00

法人：馬年台股是鐵板燒行情 快炒快吃

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

蛇年台股交出比龍年更亮麗的成績單，分析蛇年各類股表現，以ＡＩ為主軸的類股強者恆強，玻陶指數大漲百分之一三九點四一，電子零組件大漲百分之一一○點七四，半導體類股大漲百分之六十五點八九位居第三；整體電子指數蛇年漲幅百分之五十七點五八，勝過加權指數的百分之四十二點八五。

富邦投顧董事長陳奕光指出，現階段投資人採取金字塔型操作很合理，股價愈漲、持股比率愈低，但目前市場絕非「現金為王」，就算留著現金，現在也不是適合收息的時候，「廚房正熱，還是進場把菜炒一炒比較實在」，二○二六年比較像是鐵板燒行情，快炒快吃，已非過去細火慢燉的賺錢樣式。

國泰證期顧問處協理蔡明翰把股票分成三類族群，第一類是績優股，根據去年財報實績，表現好的幾乎都是ＡＩ相關，去年業績強，今年業績還是會很強；第二類是很能作夢股票，例如成熟製程、太陽能、ＩＣ設計、鋼鐵等，沒有實力但還是能漲；第三類是記憶體族群，這類股票比較特殊，獲利很好，不是作夢，但無法歸在第一類，屬於轉型產業。

三類族群有不同操作方式，蔡明翰說，長線投資第一類，短線操作第二類及第三類，其中第二類馬年開紅盤後應會陸續熄火，投資第三類則要緊盯記憶體報價及韓廠股價表現。

電子零組件 股票 記憶體族群 太陽能 IC設計

延伸閱讀

汐止區自強里書法班揮毫 民眾索取春聯迎新年

新北文化走春初二馬力全開 迎春轉好運抽福袋

金蛇年台股上漲逾10,080點、漲幅高達42.85％ 馬年開紅盤漲率上看七成

故宮南院馬年新展登場 以「百駿生態」單元展開

相關新聞

金蛇年封關！外資買超523.6億元 買超「這檔面板股」12.39萬張最多

金蛇年封關，台股11日收在33,605.71點，創收盤歷史新高，上漲532.74點，三大法人買超574.95億元，其中外...

封關日瘋搶什麼？台積電770億元稱王、友達噴50萬巨量、旺宏量價封后

台股金蛇年封關氣勢如虹，在台積電（2330）改寫1,915元新天價帶動下，指數大漲532.74點、收33,605.71點...

金蛇年台股上漲逾10,080點、漲幅高達42.85％ 馬年開紅盤漲率上看七成

臺灣證券交易所表示，11日金蛇年封關日集中交易市場加權指數以33,605.71點作收，指數上漲532.74點，漲幅約為1...

金蛇年台股圓滿封關、大漲逾萬點 市值突破百兆大關

台股蛇年不僅順利封關收紅，指數又再創新高，盤中一度衝高至歷史高點33,707.83點，終場大漲532.74點，漲幅1.6...

蛇年飆股出爐！這檔PCB股大漲1269%奪冠 南亞科漲幅823%居第二名

金蛇年亮麗封關，台股11日收在33,605.71點，寫收盤新高，全年更是大漲10,080.3點；蛇年飆股同步出爐，統計漲...

占比破4成 違約風險增！當沖帶動短線資金攀升

台股站穩高檔，盤面結構也出現變化。證交所統計，今年二月截至昨日的八個交易日中，已有三個交易日當沖成交金額占整體市場成交值...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。