法人：馬年台股是鐵板燒行情 快炒快吃

蛇年台股交出比龍年更亮麗的成績單，分析蛇年各類股表現，以ＡＩ為主軸的類股強者恆強，玻陶指數大漲百分之一三九點四一，電子零組件大漲百分之一一○點七四，半導體類股大漲百分之六十五點八九位居第三；整體電子指數蛇年漲幅百分之五十七點五八，勝過加權指數的百分之四十二點八五。

富邦投顧董事長陳奕光指出，現階段投資人採取金字塔型操作很合理，股價愈漲、持股比率愈低，但目前市場絕非「現金為王」，就算留著現金，現在也不是適合收息的時候，「廚房正熱，還是進場把菜炒一炒比較實在」，二○二六年比較像是鐵板燒行情，快炒快吃，已非過去細火慢燉的賺錢樣式。

國泰證期顧問處協理蔡明翰把股票分成三類族群，第一類是績優股，根據去年財報實績，表現好的幾乎都是ＡＩ相關，去年業績強，今年業績還是會很強；第二類是很能作夢股票，例如成熟製程、太陽能、ＩＣ設計、鋼鐵等，沒有實力但還是能漲；第三類是記憶體族群，這類股票比較特殊，獲利很好，不是作夢，但無法歸在第一類，屬於轉型產業。

三類族群有不同操作方式，蔡明翰說，長線投資第一類，短線操作第二類及第三類，其中第二類馬年開紅盤後應會陸續熄火，投資第三類則要緊盯記憶體報價及韓廠股價表現。