聽新聞
0:00 / 0:00

差距正在擴大！結構失衡 學者：股市加劇財富對立

聯合報／ 記者藍鈞達陳儷方／台北報導
台股蛇年封關創新高，平均每位股民大賺245萬元，記者陳正興／攝影
台股蛇年封關創新高，平均每位股民大賺245萬元，記者陳正興／攝影

台股蛇年封關創新高，平均每位股民大賺二四五萬元，財富效果可期。但學者指出，表面上經濟數據亮眼，但若細究結構，差距正在擴大，政府若未正視這種結構失衡，未來恐不只是市場波動問題，更可能演變為更深層的社會與財富對立風險。

政大金融系教授殷乃平指出，台灣經濟當前高度仰賴高科技與半導體產業推動，資金、薪資與獲利高度集中，也進一步反映在股市表現上。他說，高科技產業因獲利能力強、薪資水準高，不僅企業本身持續推升股價，從業人員也能透過股票與資產配置累積財富，形成「高薪—高獲利—高股價—高財富」的正向循環。資金再回流股市，使相關族群維持在高檔區間，帶動指數頻創新高。

相對之下，傳統產業與內需部門則面臨出口動能不足與工資壓力，企業獲利平平，股價缺乏表現，形成「低成長—低獲利—低股價」的停滯循環。兩種循環並行，使得台股在指數創高之際，個股與族群卻呈現冷熱分明的格局。他說，當股市榮景主要集中於少數族群，其他產業長期無法提振，若政府未正視這種結構失衡，未來恐不只是市場波動問題，更可能演變為更深層的社會與財富對立風險。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，在消費者信心指數的六項分項指標中，至少有三項可能因股市表現亮眼而改善，在股票投資信心方面，因台股頻創新高，預期二月調查結果，股票投資信心指標應該會明顯上升。本波指數上漲功臣是台積電，即使許多投資人未必直接持有台積電個股，但仍可透過投資台積電的ＥＴＦ間接受惠。

股市大漲帶來的財富效果也將影響消費決策，吳大任說，當家庭資產增加、獲得年終獎金，外出用餐及採購等消費支出可能增加，有利於零售業及餐飲業業績。

但財富優渥對內需也不全然都是好處，吳大任指出，許多家庭經濟條件更好之後，可以選擇的消費方式更多元，例如選擇不留在台灣過年，而是選擇出國度假，如此一來，春節期間可能豪擲的大筆消費就被國外賺走了，對國內觀光及內需消費造成排擠效果。

台股 封關日 財富 政大 半導體 股票 傳統產業 吳大任 台積電 ETF

延伸閱讀

封關日瘋搶什麼？台積電770億元稱王、友達噴50萬巨量、旺宏量價封后

三大法人封關日再砸575億元卡位 金蛇年台股暴漲萬點寫傳奇

金蛇年封關！台積電收1,915元創收盤新高、市值49.66兆 蛇年大漲780元

「萬一」台積電（2330）弱了、倒閉…0050怎辦？1月驚人的營收成績根本杞人憂天

相關新聞

金蛇年封關！外資買超523.6億元 買超「這檔面板股」12.39萬張最多

金蛇年封關，台股11日收在33,605.71點，創收盤歷史新高，上漲532.74點，三大法人買超574.95億元，其中外...

封關日瘋搶什麼？台積電770億元稱王、友達噴50萬巨量、旺宏量價封后

台股金蛇年封關氣勢如虹，在台積電（2330）改寫1,915元新天價帶動下，指數大漲532.74點、收33,605.71點...

金蛇年台股上漲逾10,080點、漲幅高達42.85％ 馬年開紅盤漲率上看七成

臺灣證券交易所表示，11日金蛇年封關日集中交易市場加權指數以33,605.71點作收，指數上漲532.74點，漲幅約為1...

金蛇年台股圓滿封關、大漲逾萬點 市值突破百兆大關

台股蛇年不僅順利封關收紅，指數又再創新高，盤中一度衝高至歷史高點33,707.83點，終場大漲532.74點，漲幅1.6...

蛇年飆股出爐！這檔PCB股大漲1269%奪冠 南亞科漲幅823%居第二名

金蛇年亮麗封關，台股11日收在33,605.71點，寫收盤新高，全年更是大漲10,080.3點；蛇年飆股同步出爐，統計漲...

占比破4成 違約風險增！當沖帶動短線資金攀升

台股站穩高檔，盤面結構也出現變化。證交所統計，今年二月截至昨日的八個交易日中，已有三個交易日當沖成交金額占整體市場成交值...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。