差距正在擴大！結構失衡 學者：股市加劇財富對立

台股蛇年封關創新高，平均每位股民大賺二四五萬元，財富效果可期。但學者指出，表面上經濟數據亮眼，但若細究結構，差距正在擴大，政府若未正視這種結構失衡，未來恐不只是市場波動問題，更可能演變為更深層的社會與財富對立風險。

政大金融系教授殷乃平指出，台灣經濟當前高度仰賴高科技與半導體產業推動，資金、薪資與獲利高度集中，也進一步反映在股市表現上。他說，高科技產業因獲利能力強、薪資水準高，不僅企業本身持續推升股價，從業人員也能透過股票與資產配置累積財富，形成「高薪—高獲利—高股價—高財富」的正向循環。資金再回流股市，使相關族群維持在高檔區間，帶動指數頻創新高。

相對之下，傳統產業與內需部門則面臨出口動能不足與工資壓力，企業獲利平平，股價缺乏表現，形成「低成長—低獲利—低股價」的停滯循環。兩種循環並行，使得台股在指數創高之際，個股與族群卻呈現冷熱分明的格局。他說，當股市榮景主要集中於少數族群，其他產業長期無法提振，若政府未正視這種結構失衡，未來恐不只是市場波動問題，更可能演變為更深層的社會與財富對立風險。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，在消費者信心指數的六項分項指標中，至少有三項可能因股市表現亮眼而改善，在股票投資信心方面，因台股頻創新高，預期二月調查結果，股票投資信心指標應該會明顯上升。本波指數上漲功臣是台積電，即使許多投資人未必直接持有台積電個股，但仍可透過投資台積電的ＥＴＦ間接受惠。

股市大漲帶來的財富效果也將影響消費決策，吳大任說，當家庭資產增加、獲得年終獎金，外出用餐及採購等消費支出可能增加，有利於零售業及餐飲業業績。

但財富優渥對內需也不全然都是好處，吳大任指出，許多家庭經濟條件更好之後，可以選擇的消費方式更多元，例如選擇不留在台灣過年，而是選擇出國度假，如此一來，春節期間可能豪擲的大筆消費就被國外賺走了，對國內觀光及內需消費造成排擠效果。