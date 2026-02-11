今日封關！台股金蛇擺尾 蛇年創漲點、市值等13項新高紀錄

台股農曆蛇年今天封關，以33605.71點續創台股收盤新高，蛇年累計大漲10080.3點，突破龍年上漲5429.34點的農曆年漲點紀錄；蛇年封關首度站在33000點大關之上，則創下台股史上最高封關點位。其他包括台積電股價、市值及貢獻大盤漲點，總計達13項創新紀錄。

台股農曆蛇年今天封關，在台積電突破1900元關卡助攻下，推升加權指數終場收在33605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元；合計蛇年封關前3天上漲1822.79點，呈現金蛇擺尾走勢，推升台股創下收盤指數33605.71點、盤中高點33707.83點及封關指數的新高。

此外，台股上市公司今天市值達到109兆5367.66億元新高紀錄，較龍年封關市值75兆5313.19億元大增約34兆54億元，為歷年農曆市值增加最多的一年。

若以新增市值34兆元除以今年1月台股開戶數1385萬9121戶，推估每位股民平均約賺245.4萬元，同創農曆年歷年新高。

台股蛇年封關，台積電股價盤中攻上1925元、收在1915元，今天創下盤中及收盤歷史新高價。台積電蛇年累計上漲780元，漲幅68.7%，市值增逾20兆元，達到49.66兆元，貢獻大盤約6262點，包括單一個股市值、市值增加金額及貢獻大盤點數，均為台股新紀錄。

台股蛇年封關日高達33檔千金股，為最多千金股封關表現；股王信驊今天再漲400元，以9725元史上次高收盤價作收，為首次單一個股封關突破9000元價位，再次逼近萬元關卡。

此外，ETF已成股市投資人最青睞標的之一，台灣證券交易所統計，2月6日上市ETF資產規模4兆9421.9億元，本週五將公布的ETF資產規模有機會再創新高。

投資人關心農曆年假期後開紅盤機率，富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，近10年台股農曆年開紅盤有7成收紅，由於基本面好，指數有機會再創新高。

陳奕光表示，美國製造業採購經理人指數（PMI）為52.7、台灣是57.6，均處於擴張區；而台灣出口數據連28紅，台積電1月營收超過4000億元，令人驚豔，且公布獲利數字一季比一季好，相較於台積電美國存託憑證（ADR），台積電有2成以上的溢價空間。

陳奕光指出，外資上週五還是賣超，本週才轉為買超，從台股不斷創高、軋法人的情況來看，有利台股上攻。

不過，陳奕光也列出負面因素，漲多回檔的AI股須留意，美國4大雲端服務供應商規劃6000多億美元的資本支出，未來公布的財報數字能否彰顯投資效益，將影響股價表現。

此外，他認為，融資增加造成籌碼零亂，加上技術面乖離率高、對融券軋空力道不足等因素，將可能使短線出現過熱現象；尤其在台股未來往4萬點挺進的路上，應提防「極牛、極熊」因素同時出現，促使「灰犀牛」已知利空、「黑天鵝」未知利空影響股市，進而在急漲後修正。

在今天三大法人進出方面，外資及陸資買超523.6億元，投信買超37.62億元，自營商買超13.73億元，合計買超574.95億元。

外資買超友達12萬3939張居冠，買超南亞6萬938張居次，其餘買超個股依序為旺宏、群創、凱基金、國泰日本不動產、聯電、中鋼、群益台灣精選高息、鴻海。

投信今天買超前10名為元大台灣50達8500張排第1，其他依序為華通、鴻海、台積電、欣興、統一證、台光電、台達電、富邦科技、第一金。