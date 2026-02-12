快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

就市論勢／老 AI 股、記憶體 長線旺

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

先前市場還在擔心甲骨文的財務壓力，甚至傳出銀行團打算轉出債務，結果劇情卻急轉直下。甲骨文完成史上最大規模公司債發行，高達250億美元，認購金額衝上1,290億美元，超額認購超過五倍，連風險溢酬都明顯收斂。

這是整個AI產業資金鏈關鍵里程碑。高盛直言，這樣的融資規模，等同替未來數千億美元AI投資鋪路。當大型科技公司能以低成本取得長期資金，代表AI資本支出不但不會停，還會加速，這正是支撐台股長線結構的第一塊基石。

很多人一看到輝達、亞馬遜、微軟資本支出暴增，就直覺認為「花太多錢不是好事」，卻忽略了最現實問題：他們花的是自己的錢，但受益的是誰？是台積電（2330）、日月光、鴻海、緯創、技嘉、奇鋐與高力。

沒有資本支出，哪來先進製程訂單？沒有伺服器建置，哪來高速交換器、散熱、電源與記憶體需求？這是一條完整且環環相扣的產業鏈，市場往往只看到個股短線回檔，卻忽略背後訂單正在累積。這也是為什麼在月線有守前提下，台股並未出現結構性轉弱，反而在八大公股與法人資金護盤下，持續醞釀軋空條件。

從總經數據看，美國製造業PMI回升至52.6，重返擴張區間，遠優於市場預期；台灣PMI高達57.2，屬於強勁擴張。PMI代表的是企業對未來半年的信心，當採購持續擴大，意味企業看好訂單與需求前景。

投資建議

看好老AI股，記憶體製造、模組、封測。市場近期對記憶體報價波動高度敏感，但這其實是看錯重點。現在的記憶體市場現貨交易量不到正常水準的1%，價格自然容易被短期影響。

真正關鍵是合約價與分配權。現在的新合約模式是：先用當下價格簽約，但交貨時若價格上漲，買方必須補差價，是典型賣方市場，是結構性短缺。當技術、產能與定價權集中在少數供應商手中，記憶體正在走的是結構性通膨，可以長線思維觀察，逢回都是很好的布局機會。

市場 記憶體 AI

蛇年封關 台股站上3萬3千歷史高峰

蛇年台股昨天封關，在台積電股價站上一九○○元帶動下，大盤指數締造三萬三六○五點的新高紀錄，蛇年累計大漲一萬零八十點、漲幅...

差距正在擴大！結構失衡 學者：股市加劇財富對立

台股蛇年封關創新高，平均每位股民大賺二四五萬元，財富效果可期。但學者指出，表面上經濟數據亮眼，但若細究結構，差距正在擴大...

台股蛇年封關／台積電站上1,915元新高 市值逼近50兆

台股蛇年昨（11）日封關，台積電盤中最高攻上1,925元，終場收盤1,915元，漲35元，創新高，市值攻上49.66兆元...

台股蛇年封關／外資買超榜 AI概念聚光

金蛇年昨（11）日封關，總計外資蛇年賣超台股5,158億元，但卻逆勢大買包括聯電、鴻海、日月光投控等十檔個股，激勵股價群...

台股金馬目標指數上看39K 五大名師推演最樂觀情境

五大投顧名師剖析金馬年台股走勢，從保守到樂觀勾勒出「馬年三大情境」，基準情境約落34,000點至37,000點，樂觀情境...

創新高！圖解蛇年台股之最 最慘類股竟是它

蛇年台股11日封關，在台積電股價站上1900元帶動下，大盤指數站上33605點的新高紀錄，蛇年累計大漲10080點、漲幅42.85%，超越龍年上漲3成的表現。展望馬年挑戰4萬點的可能性，證交所董事長林修銘說，「可以期待」。

