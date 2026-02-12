就市論勢／老 AI 股、記憶體 長線旺

盤勢分析

先前市場還在擔心甲骨文的財務壓力，甚至傳出銀行團打算轉出債務，結果劇情卻急轉直下。甲骨文完成史上最大規模公司債發行，高達250億美元，認購金額衝上1,290億美元，超額認購超過五倍，連風險溢酬都明顯收斂。

這是整個AI產業資金鏈關鍵里程碑。高盛直言，這樣的融資規模，等同替未來數千億美元AI投資鋪路。當大型科技公司能以低成本取得長期資金，代表AI資本支出不但不會停，還會加速，這正是支撐台股長線結構的第一塊基石。

很多人一看到輝達、亞馬遜、微軟資本支出暴增，就直覺認為「花太多錢不是好事」，卻忽略了最現實問題：他們花的是自己的錢，但受益的是誰？是台積電（2330）、日月光、鴻海、緯創、技嘉、奇鋐與高力。

沒有資本支出，哪來先進製程訂單？沒有伺服器建置，哪來高速交換器、散熱、電源與記憶體需求？這是一條完整且環環相扣的產業鏈，市場往往只看到個股短線回檔，卻忽略背後訂單正在累積。這也是為什麼在月線有守前提下，台股並未出現結構性轉弱，反而在八大公股與法人資金護盤下，持續醞釀軋空條件。

從總經數據看，美國製造業PMI回升至52.6，重返擴張區間，遠優於市場預期；台灣PMI高達57.2，屬於強勁擴張。PMI代表的是企業對未來半年的信心，當採購持續擴大，意味企業看好訂單與需求前景。

投資建議

看好老AI股，記憶體製造、模組、封測。市場近期對記憶體報價波動高度敏感，但這其實是看錯重點。現在的記憶體市場現貨交易量不到正常水準的1%，價格自然容易被短期影響。

真正關鍵是合約價與分配權。現在的新合約模式是：先用當下價格簽約，但交貨時若價格上漲，買方必須補差價，是典型賣方市場，是結構性短缺。當技術、產能與定價權集中在少數供應商手中，記憶體正在走的是結構性通膨，可以長線思維觀察，逢回都是很好的布局機會。