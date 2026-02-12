快訊

上市公司元月營收增三成

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所公告，全體上市公司（不含金融保險業及三商投控）1月營收較去年同期成長達30.71%。

上市公司1月營收成長較大的主要是建材營造業、電子通路業、電腦及周邊設備業等三大產業。

本國及第一上市公司分別計945家及90家，共計1,035家（含創新板公司，不含32家金融保險業及三商投資控股股份有限公司計33家），證交所統計，皆已於2月10日前完成今年1月營收申報作業。

依據上市公司公告，今年1月營收顯示，全體上市公司營收總計4兆3,070億元，較去年同期成長1兆118億元、年增30.71%，營收成長公司共695家，衰退公司共340家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司1月營收成長較大的產業，建材營造業因本月認列交屋收入較高，電子通路業受惠AI伺服器與新世代記憶體需求，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，致1月較2025年同期成長。

另外，三商（2905）子公司三商壽（2867）接軌國際財務報導準則第十七號公報「保險合約」，依「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」第三條規定，得延長至每月15日以前公告申報。

蛇年台股11日封關，在台積電股價站上1900元帶動下，大盤指數站上33605點的新高紀錄，蛇年累計大漲10080點、漲幅42.85%，超越龍年上漲3成的表現。展望馬年挑戰4萬點的可能性，證交所董事長林修銘說，「可以期待」。

