快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

證交所助企業站上國際

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
臺灣證券交易所舉辦「邁向創新板之路－興櫃暨公開發行公司交流會」。 證交所／提供
臺灣證券交易所舉辦「邁向創新板之路－興櫃暨公開發行公司交流會」。 證交所／提供

臺灣證券交易所舉辦「邁向創新板之路－興櫃暨公開發行公司交流會」，邀集多家興櫃及公開發行公司經營團隊齊聚一堂。證交所董事長林修銘指出，企業於台灣上市，並非區域性選擇，而是直接站上國際資本舞台。

林修銘在活動致詞時指出，台灣資本市場近年展現高度韌性與國際競爭力。今年以來，台股穩健站穩30,000點以上，整體市場市值已突破100兆元，日均成交值亦達7,800億元以上；整體市場規模在全球排名第七，超越德國、法國等主要經濟體。

林修銘進一步表示，外資在我國市場的交易占比長期維持三成以上，持股占比更接近五成，充分顯示台灣資本市場已是國際資金高度關注與參與的重要市場。在此背景下，企業選擇於台灣上市，並非區域性選擇，而是直接站上國際資本舞台。他特別說明，創新板與一般板相同均為主板，創新板的特色是聚焦創新前瞻企業。創新板上市公司，就是正式的上市公司，並不是實驗性市場，也不是過渡階段。

此次交流會議程內容豐富，首先邀請國發基金加強投資專案辦公室主任張嘉玲，介紹國發基金投資方案，助力新創企業籌資；隨後由證交所上市二部經理田建中進行「台灣創新板－驅動未來 前瞻產業國際舞台」專題簡報，說明創新板制度、國家政策支持及證交所提供創新板公司的服務，並協助接軌國際資本及供應鏈的具體作法。

此外，活動亦邀請資誠聯合會計師洪連盛，分享企業二代接班與家族治理議題，協助企業從治理與長期經營角度，審視進入資本市場的關鍵準備；並由安聯投信投資長張惟閔，解析永續投資趨勢。

證交所表示，台灣創新板為落實政府AI新十大建設之「亞洲創新籌資平台」重要核心板塊，推動創新板並非僅止於制度建置，而是希望打造一條從企業籌備、上市到上市後發展的完整支持路徑，透過國際接軌、市場能見度提升與長期資金導入，協助企業穩健成長。未來，證交所將持續優化創新板相關配套，深化與企業及專業服務機構的合作，攜手打造更具國際競爭力的台灣資本市場。

資本市場 創新板 證交所

延伸閱讀

證交所首辦封關典禮…馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

台股封關典禮 今首度舉辦

證交所與合作夥伴攜手 共創台灣ETF生態系成功

創新板3.0啟動 建生態系

相關新聞

蛇年封關 台股站上3萬3千歷史高峰

蛇年台股昨天封關，在台積電股價站上一九○○元帶動下，大盤指數締造三萬三六○五點的新高紀錄，蛇年累計大漲一萬零八十點、漲幅...

差距正在擴大！結構失衡 學者：股市加劇財富對立

台股蛇年封關創新高，平均每位股民大賺二四五萬元，財富效果可期。但學者指出，表面上經濟數據亮眼，但若細究結構，差距正在擴大...

台股蛇年封關／台積電站上1,915元新高 市值逼近50兆

台股蛇年昨（11）日封關，台積電盤中最高攻上1,925元，終場收盤1,915元，漲35元，創新高，市值攻上49.66兆元...

台股蛇年封關／外資買超榜 AI概念聚光

金蛇年昨（11）日封關，總計外資蛇年賣超台股5,158億元，但卻逆勢大買包括聯電、鴻海、日月光投控等十檔個股，激勵股價群...

台股金馬目標指數上看39K 五大名師推演最樂觀情境

五大投顧名師剖析金馬年台股走勢，從保守到樂觀勾勒出「馬年三大情境」，基準情境約落34,000點至37,000點，樂觀情境...

創新高！圖解蛇年台股之最 最慘類股竟是它

蛇年台股11日封關，在台積電股價站上1900元帶動下，大盤指數站上33605點的新高紀錄，蛇年累計大漲10080點、漲幅42.85%，超越龍年上漲3成的表現。展望馬年挑戰4萬點的可能性，證交所董事長林修銘說，「可以期待」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。