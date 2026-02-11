股市震盪向上 資產配置宜兼顧波動控管與韌性

農曆年前，市場消息密集、價格起伏加劇。施羅德投信表示，資產配置宜兼顧波動控管與韌性。投資組合中，複合債可當成核心，以可預期的現金流與更完善的分散提升安心感。農曆年後則在複合債為底的前提下，善用多元資產策略，在控管波動的同時爭取成長機會，打造穩健求進的雙引擎組合。

施羅德投信指出，最近市場起伏大，反映政策與產業雙重不確定。一方面，市場持續關注聯準會（Fed）後續動向與人事變動的可能影響；另一方面，AI資本支出與企業財報重塑市場結構，波動不再局限於單一族群。在此階段，投資組合更應回到可預期現金流與結構分散的基本面。

施羅德環球靈活固定收益團隊最新情境分析顯示，當前景氣情境更接近「剛剛好」或「回溫」。2026年Fed「2–3 次降息」與「0–1次降息」機率相近，但仍須提防太冷/太熱的風險。政策未明之際，應以收益為核心。

施羅德投信表示，在市場不確定波動加大的階段，投資組合更應重視可預期的現金流。以施羅德環球收息債基金為例，就以高品質債券為基礎，透過跨區域、跨券種與主動管理，以降低單一資產波動對整體組合的干擾。