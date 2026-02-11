股市震盪向上 資產配置宜兼顧波動控管與韌性

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

農曆年前，市場消息密集、價格起伏加劇。施羅德投信表示，資產配置宜兼顧波動控管與韌性。投資組合中，複合債可當成核心，以可預期的現金流與更完善的分散提升安心感。農曆年後則在複合債為底的前提下，善用多元資產策略，在控管波動的同時爭取成長機會，打造穩健求進的雙引擎組合。

施羅德投信指出，最近市場起伏大，反映政策與產業雙重不確定。一方面，市場持續關注聯準會（Fed）後續動向與人事變動的可能影響；另一方面，AI資本支出與企業財報重塑市場結構，波動不再局限於單一族群。在此階段，投資組合更應回到可預期現金流與結構分散的基本面。

施羅德環球靈活固定收益團隊最新情境分析顯示，當前景氣情境更接近「剛剛好」或「回溫」。2026年Fed「2–3 次降息」與「0–1次降息」機率相近，但仍須提防太冷/太熱的風險。政策未明之際，應以收益為核心。

施羅德投信表示，在市場不確定波動加大的階段，投資組合更應重視可預期的現金流。以施羅德環球收息債基金為例，就以高品質債券為基礎，透過跨區域、跨券種與主動管理，以降低單一資產波動對整體組合的干擾。

相關新聞

金蛇年封關！外資買超523.6億元 買超「這檔面板股」12.39萬張最多

金蛇年封關，台股11日收在33,605.71點，創收盤歷史新高，上漲532.74點，三大法人買超574.95億元，其中外...

金蛇年台股上漲逾10,080點、漲幅高達42.85％ 馬年開紅盤漲率上看七成

臺灣證券交易所表示，11日金蛇年封關日集中交易市場加權指數以33,605.71點作收，指數上漲532.74點，漲幅約為1...

封關日瘋搶什麼？台積電770億元稱王、友達噴50萬巨量、旺宏量價封后

台股金蛇年封關氣勢如虹，在台積電（2330）改寫1,915元新天價帶動下，指數大漲532.74點、收33,605.71點...

金蛇年台股圓滿封關、大漲逾萬點 市值突破百兆大關

台股蛇年不僅順利封關收紅，指數又再創新高，盤中一度衝高至歷史高點33,707.83點，終場大漲532.74點，漲幅1.6...

蛇年飆股出爐！這檔PCB股大漲1269%奪冠 南亞科漲幅823%居第二名

金蛇年亮麗封關，台股11日收在33,605.71點，寫收盤新高，全年更是大漲10,080.3點；蛇年飆股同步出爐，統計漲...

金蛇年外資大賣台股5,158億元、卻最愛這十檔個股 預期將加碼這些族群

金蛇年11日正式封關，總計外資共賣超台股5,158.67億元，不過卻逆勢大買包括聯電（2303）、鴻海（2317）、日月...

