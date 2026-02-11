股市連漲三年後 精選全球大型優質股因應輪動行情

全球股市連續三年表現強勁之後，今年初市場延續正向動能。法人指出，全球經濟基本面具備一定的支撐力，且主要央行貨幣政策趨向寬鬆，有利股市多頭行情。但市場漲多波動也可能擴大，建議投資人配置多元穩健的全球優質股票，分散單一題材與區域的波動壓力。

景順首席全球市場策略師雷維特（Brian Levitt）指出，在由少數表現突出的類股主導行情之後，市場領漲架構可望進一步擴大至更廣泛的族群。這種輪動格局雖然在初期往往令投資人感到不安，但通常有助於為更持久的市場漲勢奠定基礎。在總體經濟基本面仍穩固的情況下，長線格局仍具吸引力。

百達投顧發現，股市領漲範圍不再局限於少數的美國科技股，資金逐步擴散到其他產業與美國以外的市場，如能源、原物料及工業類股都受惠於價格回升而表現亮眼，醫療保健類股也相對穩健。

在投資風格方面，百達投顧指出，最近市場偏好價值型、優質型與小型股等風格，反映在多項股市指數創新高之際，投資人更重視企業獲利品質與現金流穩定度。

百達投顧指出，在當前市場評價偏高、資金輪動快速的環境下，具備「三低一高」的全球優質大型企業更能因應市場變動。這些企業具備低波動、低估值、低負債與高獲利特質，成長動能強，不需要依賴外部環境刺激，且財務體質優，有助於強化防禦空間，提升長期競爭力。