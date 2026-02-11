高盛猜的真準、鴻勁入列 MSCI 成分股 Aletheia 資本調目標價到這麼高

MSCI明晟11日凌晨公布季度調整結果。其中台灣指數成分股，這次新增鴻勁（7769），刪除儒鴻（1476）、億豐（8464）、正新（2105）、豐泰（9910），指數成分股由86檔減為83檔，並有21檔成分股調整在外流通股數，權重調升最多的鴻勁，權重為0.39%。

這次成分股調整，可說是大爆市場冷門。原先本土法人根據1月底個股市值排名前100大中，挑選自由流通比率高、市值增幅較大、且尚未納入成分股等條件，預期包括南亞科、鴻勁、華邦電、群聯、力積電獲新增的可能性較高。

但結果只有高盛證券預期最準，僅有鴻勁一檔納入台灣指數成分股，其他全數落榜，激勵鴻勁11日股價大漲8.6%、收4,345元，創下歷史新高紀錄；而落榜的南亞科、華邦電、群聯等股價漲勢則受到壓抑，漲幅介於1%-3%間，力積電甚至收跌1.86%。

事實上，外資Aletheia資本相當看好鴻勁，在最新出具的個股報告中認為，該公司由於受惠需求暢旺、產能擴張、與平均銷售單價（ASP）上揚，營運前景大好，因此上調2026、2027年每股稅後純益（EPS）各5%及20%至110元與166元，以調高後本益比35倍計算，目標價由3,500元大升至5,800元，建議「買進」。

至於在刪除成分股方面，台灣指數成分股雖裁汰儒鴻、億豐、正新、豐泰等四檔，但這四檔個股並未退出MSCI指數成分股體系，而是轉列為全球小型指數成分股中。