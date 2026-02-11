快訊

李四川將辭職回新北投入2026 侯友宜表態喊接棒：全力支持

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

金蛇年外資大賣台股5,158億元、卻最愛這十檔個股 預期將加碼這些族群

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股農曆蛇年封關，蛇年總計大漲10080.3點，漲幅達42.84%，收在33605.71點新高，首度站在33000點大關之上，創下台股歷年封關最高點位。記者曾學仁／攝影
台股農曆蛇年封關，蛇年總計大漲10080.3點，漲幅達42.84%，收在33605.71點新高，首度站在33000點大關之上，創下台股歷年封關最高點位。記者曾學仁／攝影

蛇年11日正式封關，總計外資共賣超台股5,158.67億元，不過卻逆勢大買包括聯電（2303）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）等10檔個股，激勵股價群起強揚。展望金馬年，預期外資買盤仍將持續聚焦AI相關概念族群。

蛇年台股盤勢可謂是「先跌後漲」，主要是受到美國總統川普祭出關稅戰衝擊，而後在指數重挫回檔之際，國安基金宣布進場護盤，拉抬市場多頭信心，終於使指數止跌轉彈，又在本土資金力挺追捧下，指數不斷屢創新高，最終亮麗封關。

總計三大法人蛇年進出，共計賣超台股6,457.56億元，其中尤以外資賣超5,158.67億元最多，投信因新基金與相關主被動式ETF發行，因而買超289.53億元，自營商則不斷獲利了結、賣超1,588.41億元。

儘管蛇年外資賣超金額龐大，不過卻仍逆勢買超不少台系績優股，依買超金額由高至低排序，前五大分別為：聯電買超743.65億元、鴻海743.08億元、日月光投控658.94億元、奇鋐（3017）540.25億元、鴻勁（7769）474.99億元。

而第六至第十名則分別是：台光電（2383）275.89億元、光寶科（2301）249.03億元、南亞（1303）229.42億元、中信金（2891）220.11億元、健鼎（3044）208.03億元。前十大中，八檔均為電子股，且幾乎都與AI有關，一檔為金融股、一檔為傳產股。隨外資買盤力挺，前十大個股蛇年股價群起強揚，

展望金馬年，包括凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光等市場專家指出，「只有AI好，其他都不好」的趨勢將由蛇年延續到馬年，因此AI相關概念族群，如上游的晶圓代工、先進封測，下游硬體的組裝相關，及零組件如記憶體、載板、散熱、高速傳輸等，預期將是金馬年外資持續買超布局的焦點。

台股 封關日 蛇年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台股亮麗封關 熱錢湧入新台幣爆量強升收31.478元

金蛇年封關！外資買超523.6億元 買超「這檔面板股」12.39萬張最多

台股封關周資金回流半導體 漲幅逾7.6%帶動上市市值逼近110兆元

三大法人封關日再砸575億元卡位 金蛇年台股暴漲萬點寫傳奇

相關新聞

金蛇年封關！外資買超523.6億元 買超「這檔面板股」12.39萬張最多

金蛇年封關，台股11日收在33,605.71點，創收盤歷史新高，上漲532.74點，三大法人買超574.95億元，其中外...

金蛇年台股上漲逾10,080點、漲幅高達42.85％ 馬年開紅盤漲率上看七成

臺灣證券交易所表示，11日金蛇年封關日集中交易市場加權指數以33,605.71點作收，指數上漲532.74點，漲幅約為1...

封關日瘋搶什麼？台積電770億元稱王、友達噴50萬巨量、旺宏量價封后

台股金蛇年封關氣勢如虹，在台積電（2330）改寫1,915元新天價帶動下，指數大漲532.74點、收33,605.71點...

金蛇年台股圓滿封關、大漲逾萬點 市值突破百兆大關

台股蛇年不僅順利封關收紅，指數又再創新高，盤中一度衝高至歷史高點33,707.83點，終場大漲532.74點，漲幅1.6...

蛇年飆股出爐！這檔PCB股大漲1269%奪冠 南亞科漲幅823%居第二名

金蛇年亮麗封關，台股11日收在33,605.71點，寫收盤新高，全年更是大漲10,080.3點；蛇年飆股同步出爐，統計漲...

三大法人封關日再砸575億元卡位 金蛇年台股暴漲萬點寫傳奇

台股11日金蛇年封關，在台積電（2330）盤中飆上1,925元天價帶動下，大盤狂漲532.74點，收在33,605.71...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。