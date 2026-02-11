金蛇年封關！外資買超523.6億元 買超「這檔面板股」12.39萬張最多

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
金蛇年封關，台股11日收在33,605.71點，創收盤歷史新高，上漲532.74點，三大法人買超574.95億元，其中外資買超523.6億元。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
金蛇年封關，台股11日收在33,605.71點，創收盤歷史新高，上漲532.74點，三大法人買超574.95億元，其中外資買超523.6億元，統計外資買賣超個股發現，買超友達（2409）12萬3,939張最多，其次是買超南亞（1303），賣超最多的則是力積電（6770）。

台股早盤以33,086.15點開出，盤中高點曾衝達33,707.83點，寫歷史新高，終場收在33,605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，創收盤新高；統計蛇年大盤指數上漲10,080.3點，漲幅42.84%。

台股創高，權王台積電（2330）居首功，早盤以1,880元平盤開出，一度衝達1,925元，寫歷史新高，終場收在1,915元，創收盤新高，上漲35元，漲幅1.86%，貢獻大盤漲點近286.6點；統計蛇年上漲780元，漲幅68.72%，市值激增20.22兆元；電源龍頭台達電（2308）上漲6.33%、收1,260元，貢獻大盤約64點漲點。

統計三大法人買超574.95億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超523.6億元，投信買超37.62億元；自營商買超（合計）13.73億元，其中自營商（自行買賣）買超37.05億元、自營商（避險）賣超23.32億元。

統計外資買超前十名個股，買超友達最多，其次是買超南亞60,939張，買超旺宏（2337）57,079張，群創（3481）也獲外資買超50,502張，另外，買超鴻海（2317）31,320張；外資賣超前十名個股中，賣超力積電17,379張最多，台積電創收盤新高，外資則是賣超4,941張。

台股 封關日 三大法人 外資 友達 南亞 力積電
