台股封關周資金回流半導體 漲幅逾7.6%帶動上市市值逼近110兆元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
受到道瓊工業指數破50,000點記錄，台股指數上午開盤就大漲快900點，來到32666.05點，權王台積電一開盤也大漲55元，回到1835元的前波歷史新高。記者陳正興／攝影
受到道瓊工業指數破50,000點記錄，台股指數上午開盤就大漲快900點，來到32666.05點，權王台積電一開盤也大漲55元，回到1835元的前波歷史新高。記者陳正興／攝影

根據臺灣證券交易所統計，2月11日發行量加權股價指數收盤為33,605.71點，較上周(2月6日)的31,782.92點上漲1,822.79點，漲幅約為5.74%，台灣50指數收盤為30,932.20點，較上周的28,959.74點上漲1,972.46點，漲幅約為6.81%，寶島股價指數收盤為37,328.16點，較上周的35,382.25點上漲1,945.91點，漲幅約為5.50%。

2月11日全體上市公司市場總值為新台幣109兆5,367.66億元，較上周(2月6日)市值103兆6,207.99億元增加5兆9,159.67億元，增幅約為5.71%。

產業別指數方面，漲幅以半導體類指數上漲7.64%為最大，跌幅以生技醫療類指數下跌2.76%為最大，未含金融類指數上漲1,708.02點，漲幅約為6.04%，未含電子類指數上漲383.35點，漲幅約為1.92%，未含金融電子類指數上漲211.72點，漲幅約為1.51%。

本周集中交易市場總成交金額為2兆285.74億元，全體上市股票成交金額為1兆8,610.04億元，股票成交量周轉率為1.87%。

各產業上市股票成交金額前三名為：第一名半導體類8,216.23億元，占全體上市股票交易金額44.15%。第二名電子零組件類3,673.26億元，占19.74%。第三名電腦及周邊設備類1,235.89億元，占6.64%。

成交量周轉率前三名產業為：第一名玻璃陶瓷類7.42%、第二名光電類6.84%、第三名電子零組件類5.65%。

累計今年年初開盤迄今共29個交易日，集中市場總成交金額為22兆3,771.03億元，市場日平均成交金額為7,716.24億元，股票成交量周轉率為24.75%，股票日平均成交量周轉率為0.85%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

