金蛇年台股上漲逾10,080點、漲幅高達42.85％ 馬年開紅盤漲率上看七成

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所表示，11日金蛇年封關日集中交易市場加權指數以33,605.71點作收，指數上漲532.74點，漲幅約為1.61%。記者陳正興／攝影
臺灣證券交易所表示，11日金蛇年封關日集中交易市場加權指數以33,605.71點作收，指數上漲532.74點，漲幅約為1.61%。相較去 (2025) 年底的28,963.60點，指數上漲4,642.11點，漲幅約為16.03%。另較去年的金龍年封關日（2025年1月22日）的23,525.41點，上漲10,080.30點，漲幅約為42.85%。

農曆年封關日集中市場股票總市值為新台幣109兆5,367.66億元，較去年農曆年封關日（2025年1月22日）總市值75兆5,313.19億元增加34兆54.47億元，增幅約為45.02%。

此外，自2006年至2025年之20個農曆年春節後開盤日，加權收盤指數有14年上漲及6年下跌，換言之，開紅盤日有七成機率上漲，其間以2023年1月30日指數收在15,493.82點，上漲560.89點，漲幅3.76%最大；而以2020年1月30日指數收在11,421.74點，下跌696.97點，跌幅5.75%最大。

台股 封關日 蛇年
