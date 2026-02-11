金蛇年台股圓滿封關、大漲逾萬點 市值突破百兆大關

台股蛇年不僅順利封關收紅，指數又再創新高，盤中一度衝高至歷史高點33,707.83點，終場大漲532.74點，漲幅1.61%，指數收在33,605.71點，成功站穩33,000點大關之上。回顧加權指數蛇年延續龍年多頭氣勢且青出於藍，年度大漲超過萬點，達10,080.3點，漲幅更是從龍年的3成上升至蛇年的42.85%，帶動蛇年台股市值大增34.06兆元，截至蛇年封關台股市值正式突破百兆大關，高達109.85兆元。

盤點蛇年台股表現風光，指數最低出現在受到美國關稅不確定性衝擊的2025年4月9日17,391.76點收盤價，不過隨後多頭看回不回，蛇年封關日2026年2月11日收盤甚至再度刷新歷史高點，最高價33,605.71點。

不過三大法人蛇年對台股的態度，依舊與龍年相同，僅投信站在買方，蛇年買超289.53億元，外資賣超5,158.68億元，連續兩年大幅，自營商也減碼1,588.42億元，三大法人蛇年合計賣超6,457.56億元。

分析蛇年各類股表現，受益於AI在全球需求有增無減之下，以AI為主軸的類股強者恆強，除玻陶指數大漲139.41%，其次就是電子零組件的110.74%，半導體類股也大漲65.89%位居第三，整體電子指數蛇年漲幅57.58%，勝過加權指數的42.85%。

另外值得注意的是，OTC指數同期漲幅僅17.7%，明顯遜於加權指數逾4成的好表現。至於表現較為不佳的類股，主要集中在傳產族群，如數位雲端的-38.86%、運動休閒的-32.84%，跌幅都超過3成。

玉山投信指出，台股蛇年再度繳出亮眼成績單，展望金馬年台韓等新興市場能持續受益於AI產業鏈需求擴張，出口動能推升企業獲利成長，在此背景下，台股有機會持續捕捉全球基本面同步改善所帶來的成長契機，進而推升指數持續成長。更重要的是，隨著半導體資本支出與訂單能見度顯著改善，加上出口競爭力提升，設備、材料及傳產族群同步回溫，使台灣整體產業結構更趨多元，台股基本面與成長性亦持續強化。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，蛇年台股大盤亮眼，但進一步分析盤面各類股走勢，可發現明顯的分歧走勢：以科技股為主產業漲勢凌厲，受到關稅影響且未搭上AI列車的傳產股，則明顯弱勢。相較於原用於應用端軟體的不確定性，AI時代對於算力的依賴反而更為加劇，無論AI最終取代哪些功能，其前提皆是大量的模型訓練與推論需求，這讓先進製程、高效能運算與封裝技術成為不可或缺的基礎設施，也讓台灣相關供應鏈於全球AI價值鏈中的地位不降反升。

楊立楷進一步表示，雖然近年資金明顯聚焦科技族群，然看好進入馬年之後，AI驅動的企業獲利已開始逐漸擴散至其他產業，也就是股市獲利不再僅侷限於單一產業，而是呈現更均衡的結構，台股非科技族群有望自谷底回升。

另外，楊立楷表示，統計近10年來春節紅盤日上漲機率達7成，且後10日的台股上漲機率更上衝至9成之多，預期有蛇年多頭加持，馬年紅盤日也能受惠於多方氣勢順利開紅盤，且帶動漲勢延續；惟須留意由於台股第2季指數成長動能往往不若首季強勢，可能呈現拉回整理格局，屆時反而是逢低介入優質成長股的好時機。