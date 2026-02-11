封關日瘋搶什麼？台積電770億元稱王、友達噴50萬巨量、旺宏量價封后

台股金蛇年封關氣勢如虹，在台積電（2330）改寫1,915元新天價帶動下，指數大漲532.74點、收33,605.71點歷史新高，成交值放大至6,961.25億元。觀察成交值與成交量前十大個股，權值、記憶體與面板三大族群交織出封關最強主旋律。

從成交值來看，台積電以770.58億元穩坐成交值王，連兩日突破770億元水準，成交量達4萬張，股價收1,915元、上漲1.86%，仍是推升大盤的關鍵引擎。旺宏（2337）則強勢漲停至98.5元，成交量34.5萬張、成交值331.62億元，同步摘下量、價雙后冠，成為資金最火熱焦點。

記憶體族群同步吸金，南亞科（2408）成交值250.06億元、排名第三；華邦電（2344）成交值214.12億元，量能突破20萬張，顯示AI與高效能運算題材持續發酵。電源龍頭台達電（2308）大漲6.33%至1,260元，成交值178.59億元，躍居第五；聯發科（2454）、鴻海（2317）亦分居第八與第九名，權值股全面點火。

成交量方面，面板族群成為人氣焦點。友達（2409）受惠轉虧為盈題材激勵，爆出49.36萬張大量，股價收漲9.49%至16.15元，榮登台股成交量冠軍；群創（3481）隨之量增至26.97萬張、上漲4.28%，排名第四，「面板雙虎」同步回神。

ETF資金同樣活躍，凱基台灣TOP50（009816）、元大高股息（0056）與元大台灣50（0050）皆擠進前十名，反映封關前資金同步布局大型權值與高股息標的。

整體而言，封關日資金集中於權值王台積電、AI記憶體與轉盈面板股，為金蛇年畫下量能沸騰的句點。