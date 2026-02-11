蛇年飆股出爐！這檔PCB股大漲1269%奪冠 南亞科漲幅823%居第二名

金蛇年亮麗封關，台股11日收在33,605.71點，寫收盤新高，全年更是大漲10,080.3點；蛇年飆股同步出爐，統計漲幅前十名中，以PCB股及記憶體股的表現最為搶眼，分別進榜4檔及3檔，其中漲幅第一名更大漲1,269.75%， 領先第二漲幅的823.59%一大段。

台股11日以33,086.15點開出，盤中高點曾衝達33,707.83點，寫歷史新高，終場收在33,605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，創收盤新高；統計蛇年大盤指數上漲10,080.3點，漲幅42.84%。

統計金蛇年漲幅前十名個股依序是德宏（5475）、南亞科（2408）、沛爾生醫-創（6949）、華邦電（2344）、尖點（8021）、凱崴（5498）、旺宏（2337）、金居（8358）、精測（6510）、華東（8110）等；德宏蛇年大漲1,269.75%，高居漲幅冠軍，南亞科漲幅823.59%，居第二名，沛爾生醫-創漲幅為758.23%。

記憶體族群還有華邦電也是大漲，蛇年漲幅635.19%；另外， 旺宏則是上漲413.02%；PCB股中，尖點漲幅517.02%、凱崴漲幅419.23%、金居漲幅395.41%；另外， 精測漲幅392.57%，華東也上漲354.07%。

統計蛇年漲幅超過300%的還有竹陞科技、IET-KY（4971）、穎崴（6515）；記憶體的群聯（8299）、威剛（3260）、力積電（6770），PCB的金像電（2368）、台光電（2383）、台燿（6274）、南電（8046）、富喬（1815），波若威（3163）、光聖（6442）、昇達科（3491）、旺矽（6223）、宜鼎（5289）、高力（8996）等漲幅則都超過200%。