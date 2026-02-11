快訊

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

蛇年飆股出爐！這檔PCB股大漲1269%奪冠 南亞科漲幅823%居第二名

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股農曆蛇年封關， 蛇年總計大漲10080.3點，漲幅達42.84%，收在33605.71點新高，首度站在33000點大關之上，創下台股歷年封關最高點位。記者曾學仁／攝影
金蛇年亮麗封關，台股11日收在33,605.71點，寫收盤新高，全年更是大漲10,080.3點；蛇年飆股同步出爐，統計漲幅前十名中，以PCB股及記憶體股的表現最為搶眼，分別進榜4檔及3檔，其中漲幅第一名更大漲1,269.75%， 領先第二漲幅的823.59%一大段。

台股11日以33,086.15點開出，盤中高點曾衝達33,707.83點，寫歷史新高，終場收在33,605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，創收盤新高；統計蛇年大盤指數上漲10,080.3點，漲幅42.84%。

統計金蛇年漲幅前十名個股依序是德宏（5475）、南亞科（2408）、沛爾生醫-創（6949）、華邦電（2344）、尖點（8021）、凱崴（5498）、旺宏（2337）、金居（8358）、精測（6510）、華東（8110）等；德宏蛇年大漲1,269.75%，高居漲幅冠軍，南亞科漲幅823.59%，居第二名，沛爾生醫-創漲幅為758.23%。

記憶體族群還有華邦電也是大漲，蛇年漲幅635.19%；另外， 旺宏則是上漲413.02%；PCB股中，尖點漲幅517.02%、凱崴漲幅419.23%、金居漲幅395.41%；另外， 精測漲幅392.57%，華東也上漲354.07%。

統計蛇年漲幅超過300%的還有竹陞科技、IET-KY（4971）、穎崴（6515）；記憶體的群聯（8299）、威剛（3260）、力積電（6770），PCB的金像電（2368）、台光電（2383）、台燿（6274）、南電（8046）、富喬（1815），波若威（3163）、光聖（6442）、昇達科（3491）、旺矽（6223）、宜鼎（5289）、高力（8996）等漲幅則都超過200%。

台股 封關日 南亞科
封關日瘋搶什麼？台積電770億元稱王、友達噴50萬巨量、旺宏量價封后

台股金蛇年封關氣勢如虹，在台積電（2330）改寫1,915元新天價帶動下，指數大漲532.74點、收33,605.71點...

三大法人封關日再砸575億元卡位 金蛇年台股暴漲萬點寫傳奇

台股11日金蛇年封關，在台積電（2330）盤中飆上1,925元天價帶動下，大盤狂漲532.74點，收在33,605.71...

金蛇年封關！台積電收1,915元創收盤新高、市值49.66兆 蛇年大漲780元

金蛇年亮麗封關，台股11日收在33,605.71點，上漲532.74點，全年大漲10,080.3點，權王台積電（2330...

證交所首辦封關典禮…馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

台股封關日以3萬3605點紅盤完美收官，指數大漲532點，漲幅1.61％，成交量6740億元，市場多頭氣勢如虹，指數再創...

MSCI指數季度調整台股呼聲高 權重竟「一升二降」

明晟（MSCI）公司2月10日中歐時間晚上11點（台灣為11日上午6點）公布第1季相關指數調整，預計於3月2日開盤生效。...

