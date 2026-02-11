證交所首度辦理封關典禮 以「五穀豐登 八方共好」傳遞資本市場溫度

時值農曆年封關之際，臺灣證券交易所於11日下午首度舉辦封關典禮，以「五穀豐登 八方共好」為典禮主軸，邀請甫於2025年底高掛球拍的前羽球世界球后戴資穎作為年度代表人物親臨現場，與資本市場中介機構等合作夥伴，共同回顧與感恩台灣資本市場共好的時刻。

感謝資本市場夥伴共創佳績

典禮以回顧過去一年資本市場全體共同努力的點滴為序幕，證交所董事長林修銘於致詞時表示：「台灣資本市場已成為世界排名第7的交易所，證交所首度舉辦年曆年前封關典禮，除了感謝每一位資本市場夥伴的專業與努力外，透過公益捐贈，更是希望資本市場的成果不再僅僅是數字，而是能將成果傳遞到每一個角落。」

林修銘強調，台灣資本市場能維持穩健能量，正是因為有各公會、會計師事務所、證券商及投信公司在各自的專業領域全力推動。本次典禮向長期攜手同行的夥伴表達誠摯感謝。適逢今日收盤展現成長動能，特別藉此重要時刻感謝各界同心克服挑戰，並透過儀式凝聚信心、共享榮耀，持續邁向新的里程。

年度人物戴資穎傳遞韌性精神

典禮的一大亮點，是邀請到羽球天后戴資穎作為年度人物出席。戴資穎以其在球場上永不放棄、沉穩應對的精神，完美詮釋了台灣資本市場面對國際波動時的「韌性」與「耐力」。戴資穎也祝福台灣經濟能持續寫下精彩好球，她很榮幸能見證台灣資本市場將這份成果轉化為對社會的愛。

倒穀入倉儀式象徵五穀豐登

封關儀式由證交所董事長林修銘、總經理李愛玲、戴資穎大使及證券商業公會理事長陳俊宏、期貨商業公會理事長詹正恩、投信投顧公會副理事長黃昭棠共同將象徵年度成果的稻穀，倒入象徵「倉廩」的儀式裝置之中，象徵過去資本市場夥伴與參與者每一份的付出，都轉化為五穀豐登的成果，並蓄積為更穩健、更強大的能量。

分享資本市場成果願八方共好

隨著年節將近，為使資本市場累積的豐碩成果成傳遞到社會的每一角落，證交所提供實質的愛心物資與年菜，分享予弱勢及社會邊緣戶家庭暨「三失」（失依、失能、失智）長者，由安得烈慈善基金會執行長羅紹和、華山基金會副秘書長郭慧明分別代表及受贈。

林修銘再次強調，資本市場的果實應當與社會共享，也希望這個成果能照亮社會各個角落，祈願「八方共好」。今日的封關典禮是一個溫暖循環的開始，這份溫暖的承諾，將伴隨台灣社會度過一個平安、共好的農曆佳節。