上市營收不含三商與這32家公司 1月達4.3兆、大幅成長逾30%

臺灣證券交易所公告，全體上市公司（不含金融保險業及三商投資控股公司）今年1月份營收較去年同期成長達30.71%。

證交所表示，本國及第一上市公司分別計945家及90家，共計1,035家（含創新板公司，不含32家金融保險業及三商投資控股股份有限公司計33家），皆已於2月10日前完成今年1月營收申報作業。

依據前開上市公司公告，今年1月營收顯示，全體上市公司營收總計4兆3,070億元，較去年同期成長1兆118億元、年增30.71%，營收成長公司共695家，衰退公司共340家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司1月營收成長較大之產業，建材營造業因本月認列交屋收入較高，電子通路業受惠AI伺服器與新世代記憶體需求，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，致1月較2025年同期成長。

1月份營收衰退較大之產業，運動休閒業因傳統淡季及市場需求低迷，航運業因市場景氣趨緩、運價下降，觀光餐旅業因農曆春節假期兩年度落點差異，致1月較2025年同期營收衰退。

另外，三商（2905）子公司三商壽（2867）接軌國際財務報導準則第十七號公報「保險合約」，依「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」第三條規定，得延長至每月15日以前公告申報。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs。