快訊

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

上市營收不含三商與這32家公司 1月達4.3兆、大幅成長逾30%

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，全體上市公司（不含金融保險業及三商投資控股公司）今年1月份營收較去年同期成長達30.71%。

證交所表示，本國及第一上市公司分別計945家及90家，共計1,035家（含創新板公司，不含32家金融保險業及三商投資控股股份有限公司計33家），皆已於2月10日前完成今年1月營收申報作業。

依據前開上市公司公告，今年1月營收顯示，全體上市公司營收總計4兆3,070億元，較去年同期成長1兆118億元、年增30.71%，營收成長公司共695家，衰退公司共340家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司1月營收成長較大之產業，建材營造業因本月認列交屋收入較高，電子通路業受惠AI伺服器與新世代記憶體需求，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，致1月較2025年同期成長。

1月份營收衰退較大之產業，運動休閒業因傳統淡季及市場需求低迷，航運業因市場景氣趨緩、運價下降，觀光餐旅業因農曆春節假期兩年度落點差異，致1月較2025年同期營收衰退。

另外，三商（2905）子公司三商壽（2867）接軌國際財務報導準則第十七號公報「保險合約」，依「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」第三條規定，得延長至每月15日以前公告申報。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs

證交所
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

封關日瘋搶什麼？台積電770億元稱王、友達噴50萬巨量、旺宏量價封后

台股金蛇年封關氣勢如虹，在台積電（2330）改寫1,915元新天價帶動下，指數大漲532.74點、收33,605.71點...

蛇年飆股出爐！這檔PCB股大漲1269%奪冠 南亞科漲幅823%居第二名

金蛇年亮麗封關，台股11日收在33,605.71點，寫收盤新高，全年更是大漲10,080.3點；蛇年飆股同步出爐，統計漲...

三大法人封關日再砸575億元卡位 金蛇年台股暴漲萬點寫傳奇

台股11日金蛇年封關，在台積電（2330）盤中飆上1,925元天價帶動下，大盤狂漲532.74點，收在33,605.71...

金蛇年封關！台積電收1,915元創收盤新高、市值49.66兆 蛇年大漲780元

金蛇年亮麗封關，台股11日收在33,605.71點，上漲532.74點，全年大漲10,080.3點，權王台積電（2330...

證交所首辦封關典禮…馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

台股封關日以3萬3605點紅盤完美收官，指數大漲532點，漲幅1.61％，成交量6740億元，市場多頭氣勢如虹，指數再創...

MSCI指數季度調整台股呼聲高 權重竟「一升二降」

明晟（MSCI）公司2月10日中歐時間晚上11點（台灣為11日上午6點）公布第1季相關指數調整，預計於3月2日開盤生效。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。