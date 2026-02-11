MSCI指數季度調整台股呼聲高 權重竟「一升二降」
明晟（MSCI）公司2月10日中歐時間晚上11點（台灣為11日上午6點）公布第1季相關指數調整，預計於3月2日開盤生效。台股於全球標準型指數（MSCI ACWI）權重上升0.01個百分點、新興市場指數（MSCI EM）權重下降0.03個百分點、亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）權重下降0.06個百分點，調整後權重分別為2.41%、21.15%及24.06%。
臺灣證券交易所表示，調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。
證交所指出，指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現。未來證交所將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入台股，擴大我國資本市場規模，進一步提升台灣國際競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。