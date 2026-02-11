MSCI指數季度調整台股呼聲高 權重竟「一升二降」

明晟（MSCI）公司2月10日中歐時間晚上11點（台灣為11日上午6點）公布第1季相關指數調整，預計於3月2日開盤生效。台股於全球標準型指數（MSCI ACWI）權重上升0.01個百分點、新興市場指數（MSCI EM）權重下降0.03個百分點、亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）權重下降0.06個百分點，調整後權重分別為2.41%、21.15%及24.06%。

臺灣證券交易所表示，調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。

證交所指出，指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現。未來證交所將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入台股，擴大我國資本市場規模，進一步提升台灣國際競爭力。