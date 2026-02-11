金蛇年封關！台積電收1,915元創收盤新高、市值49.66兆 蛇年大漲780元

金蛇年亮麗封關，台股11日收在33,605.71點，上漲532.74點，全年大漲10,080.3點，權王台積電（2330）以1,915元收盤，創收盤新高，上漲35元，市值增達49兆6,607億元。

台股11日以33,086.15點開出，盤中高點曾衝達33,707.83點，寫歷史新高，終場收在33,605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，創收盤新高；統計蛇年大盤指數上漲10,080.3點，漲幅42.84%。

台股創高，權王台積電居首功，11日以1,880元平盤開出，一度衝達1,925元，寫歷史新高，終場收在1,915元，創收盤新高，上漲35元，漲幅1.86%；統計蛇年上漲780元，漲幅68.72%，市值激增20.22兆元。

台積電在先前法說會時已釋出第1季財測，預估美元營收346億美元至358億美元、中間值約352億美元，季增約4.4%；毛利率63%至65%、營益率54%至56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6元。

台積電董事長魏哲家先前也在法說會預告，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，台積電2026年又將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近3成。台積電2025年美元營收創新高，2026年持續成長，可望再創新高。

台積電1月營收首度突破4,000億元大關，單月營收4,012.55億元，創歷史新高。

證券分析師張陳浩認為，台積電「先進製程漲價漲定了」，看好今年第1季先進製程的營收占比將突破8成，在漲價的情況下，將拉升毛利率的表現；另外，擴產效應下，將帶動台積電季營收近雙位數成長。