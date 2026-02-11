快訊

證交所首辦封關典禮 馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

三大法人封關日再砸575億元卡位 金蛇年台股暴漲萬點寫傳奇

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股11日金蛇年封關，在台積電盤中飆上1,925元天價帶動下，大盤狂漲532.74點，收在33,605.71點歷史新高，成交量放大至6,740.77億元。記者陳正興／攝影
台股11日金蛇年封關，在台積電盤中飆上1,925元天價帶動下，大盤狂漲532.74點，收在33,605.71點歷史新高，成交量放大至6,740.77億元。記者陳正興／攝影

台股11日金蛇年封關，在台積電（2330）盤中飆上1,925元天價帶動下，大盤狂漲532.74點，收在33,605.71點歷史新高，成交量放大至6,740.77億元。三大法人再砸574.95億元卡位。

總結金蛇年，台股寫下驚人「萬點奇蹟」，全年大漲10,080.3點、漲幅42.84%；台積電則強彈780元、漲幅達68.72%，雙雙寫下史上最狂封關紀錄。

統計三大法人11日封關日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超523.6億元，投信買超37.62億元；自營商買超（合計）13.73億元，其中自營商（自行買賣）買超37.05億元、自營商（避險）賣超23.32億元。

盤面上，台積電1月營收突破4,000億元報喜，打破傳統淡季魔咒，ADR與台股現貨齊創高，11日續挾逾4萬張成交量，股價收漲1.86%、報1,915元，貢獻大盤漲點近286.6點；電源龍頭台達電（2308）1月營收亦改寫同期新高，股價強勢續漲6.33%、收1,260元，躍過10日線，貢獻大盤約64點漲點；鴻海（2317）1月營收雖月減15.39%、但年增35.53%，仍為上市櫃公司營收冠軍，11日股價漲2.71%、收227元，重返月線之上，此外，鴻勁（7769）納入MSCI標準指數，盤中股價觸及漲停4,400元，終場漲8.62%、收4,345元，改寫新天價，與鴻海皆貢獻大盤超過20點漲點。

族群方面，玻纖布概念股爆量走強，富喬（1815）納MSCI全球小型指數成分股，爆量漲停、收96.6元，點火台玻（1802）、德宏（5475）隨之漲停作收。面板雙虎也在友達（2409）力甩連3年虧損轉盈利多激勵下，友達股價大漲9.49%、收16.15元，群創（3481）漲4.28%、收21.95元，成交量分別達49.3萬餘張、26.9萬餘張，分居台股成交量第一、四名。

台股 台積電 封關日 三大法人 蛇年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台股挑戰40,000點或全球市值前五大？林修銘談新年願望「這樣說」

證交所首辦封關典禮…馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

台股蛇年封關飆33,605點！扣掉外資人均賺125萬…網哭喊：對不起我拉低平均

封關日主力「倒莊空方」大屠殺！狄驤：別買反向ETF小心愈避愈險

相關新聞

三大法人封關日再砸575億元卡位 金蛇年台股暴漲萬點寫傳奇

台股11日金蛇年封關，在台積電（2330）盤中飆上1,925元天價帶動下，大盤狂漲532.74點，收在33,605.71...

金蛇年封關！台積電收1,915元創收盤新高、市值49.66兆 蛇年大漲780元

金蛇年亮麗封關，台股11日收在33,605.71點，上漲532.74點，全年大漲10,080.3點，權王台積電（2330...

證交所首辦封關典禮…馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

台股封關日以3萬3605點紅盤完美收官，指數大漲532點，漲幅1.61％，成交量6740億元，市場多頭氣勢如虹，指數再創...

台股蛇年大漲10080.3點 台積電1915元創收盤新天價

證交所首度在台北101大樓證交所資訊展示中心舉辦「封關典禮」，以感恩與分享的心情，邀請各界一同回顧市場攜手前行的足跡。

MSCI指數季度調整台股呼聲高 權重竟「一升二降」

明晟（MSCI）公司2月10日中歐時間晚上11點（台灣為11日上午6點）公布第1季相關指數調整，預計於3月2日開盤生效。...

台股挑戰40,000點或全球市值前五大？林修銘談新年願望「這樣說」

臺灣證券交易所11日舉行金蛇年封關典禮，收盤不僅寫下歷史新紀錄，市值更穩坐全球第七。董事長林修銘於會後受訪時指出，台灣產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。