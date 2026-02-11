三大法人封關日再砸575億元卡位 金蛇年台股暴漲萬點寫傳奇

台股11日金蛇年封關，在台積電（2330）盤中飆上1,925元天價帶動下，大盤狂漲532.74點，收在33,605.71點歷史新高，成交量放大至6,740.77億元。三大法人再砸574.95億元卡位。

總結金蛇年，台股寫下驚人「萬點奇蹟」，全年大漲10,080.3點、漲幅42.84%；台積電則強彈780元、漲幅達68.72%，雙雙寫下史上最狂封關紀錄。

統計三大法人11日封關日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超523.6億元，投信買超37.62億元；自營商買超（合計）13.73億元，其中自營商（自行買賣）買超37.05億元、自營商（避險）賣超23.32億元。

盤面上，台積電1月營收突破4,000億元報喜，打破傳統淡季魔咒，ADR與台股現貨齊創高，11日續挾逾4萬張成交量，股價收漲1.86%、報1,915元，貢獻大盤漲點近286.6點；電源龍頭台達電（2308）1月營收亦改寫同期新高，股價強勢續漲6.33%、收1,260元，躍過10日線，貢獻大盤約64點漲點；鴻海（2317）1月營收雖月減15.39%、但年增35.53%，仍為上市櫃公司營收冠軍，11日股價漲2.71%、收227元，重返月線之上，此外，鴻勁（7769）納入MSCI標準指數，盤中股價觸及漲停4,400元，終場漲8.62%、收4,345元，改寫新天價，與鴻海皆貢獻大盤超過20點漲點。

族群方面，玻纖布概念股爆量走強，富喬（1815）納MSCI全球小型指數成分股，爆量漲停、收96.6元，點火台玻（1802）、德宏（5475）隨之漲停作收。面板雙虎也在友達（2409）力甩連3年虧損轉盈利多激勵下，友達股價大漲9.49%、收16.15元，群創（3481）漲4.28%、收21.95元，成交量分別達49.3萬餘張、26.9萬餘張，分居台股成交量第一、四名。