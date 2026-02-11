證交所首辦封關典禮…馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

台股封關日以3萬3605點紅盤完美收官，指數大漲532點，漲幅1.61％，成交量6740億元，市場多頭氣勢如虹，指數再創歷史新高紀錄。證交所11日也前所未有地舉行封關典禮，證交所董事長林修銘表示，台股今年表現亮眼，但他抱持平常心來看今年收盤，也希望大家用平常心看待明年開紅盤；至於來年上看4萬點的可能？林修銘「我想我們是可以期待的」。

林修銘指出，台灣在AI及半導體供應鏈的表現備受肯定，不僅台灣投資者持續支持，也獲得國外投資機構青睞，透過資本市場共享產業成果。整體市值表現方面，台灣已成為全球第七大資本市場市值國家，今年封關更創下歷史紀錄。

股民關心台股挑戰4萬點的可能，以及資本市場市值能否邁向全球前五大？林修銘表示，「我想我們是可以期待」，並形容這是一項「快樂的挑戰任務」，但他也強調，面對指數高低應抱持平常心，關鍵仍在於台灣產業的長期競爭力與資本市場的穩健發展。

至於明年馬年開紅盤的期待，林修銘表示，短短1、2天的漲跌屬於市場現象，應以平常心看待，重點在於台灣產業在全球所扮演的角色有目共睹，資本市場應持續協助產業走向世界，讓台灣競爭力被更多國際產業與投資人看見。

台股封關日主角非台積電莫屬，一舉闖過1900元大關，以1915元收盤，上漲35元，漲幅1.86％，盤中最高觸及1925元，市值達49.66兆元，股價較上一年封關日大漲780元，漲幅68.7％，護國神山台積電收盤價與盤中最高價，在蛇年封關日雙雙改寫紀錄。

對於台積電在台股扮演的獨特角色，林修銘表示，各國資本市場普遍存在龍頭企業帶動現象，台灣產業歷經不同階段，從早期的大宗物資、紡織業到ICT等產業，都曾在不同時期扮演關鍵角色。如今上市公司中也有許多企業受到國際青睞，但市場並非僅由單一企業支撐，未來將持續透過平台角色，讓更多優秀企業被投資人看見並參與成長。