台股挑戰40,000點或全球市值前五大？林修銘談新年願望「這樣說」

臺灣證券交易所11日舉行金蛇年封關典禮，收盤不僅寫下歷史新紀錄，市值更穩坐全球第七。董事長林修銘於會後受訪時指出，台灣產業展現了驚人的「韌性」，特別是AI與半導體供應鏈在世界的亮眼表現，不僅贏得國內投資人信心，更吸引全球投資機構共同分享台灣產業的亮麗成績單。

林修銘表示，過去一年台股雖歷經驚濤駭浪，但最終再一次證明了台灣資本市場的強韌。他特別提到，邀請戴資穎大使擔任年度人物，正是為了象徵「台灣精神走出國際」。他強調：「小戴是展現台灣精神、國際發光的運動員，這與我們的資本市場一樣，雖然面對激烈的國際賽事，仍憑藉自律與實力站穩腳步。」

針對媒體詢問對於年後「開紅盤」是否有信心，以及台股是否挑戰40,000點或全球前五大市值？林修銘以感性且務實的態度回應。他表示，短期的盤勢起伏應以「平常心」看待，更重要的是台灣資本市場如何帶動產業競爭力，協助企業走向世界。

「我們對台灣產業非常有信心！」林修銘坦言，未來確實存在各種挑戰，但他將這視為一項「快樂的挑戰任務」。他強調，證交所未來將致力於兩大方向：一、金融商品多元化，提供多樣化商品，滿足不同屬性投資者的需求。

二、國際化鏈結：身為全球第七大市場，證交所責無旁貸要與國際更深度連結，讓優秀的企業在證交所這個平台上被世界看見。

對於台積電（2330）在台股中扮演關鍵角色的現象，林修銘認為這是產業發展的必然。他分析，台灣從早期的紡織業、ICT到現在的半導體，每個階段都有不同的「火車頭」帶領。目前除了台積電，許多優秀上市公司也深受國際青睞，這種由頂尖企業領頭帶動產業水漲船高的現象，在世界各大交易所皆然，是正面且健康的發展方向。

封關典禮中特別安排「捐贈年菜」環節，林修銘強調，證交所代表的是台灣資本市場，除了提供投資規劃的功能，更應具備「包容性」。在農曆年前夕回饋社會角落、關懷長輩與弱勢家庭，是希望將市場成長的喜悅轉化為社會的溫暖。

林修銘總結表示，今天的創紀錄收盤是一個里程碑，未來證交所將繼續在主管機關的指導下，按部就班推動既定策略，為台灣基礎產業與土地成長的人們持續奮鬥。