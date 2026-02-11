台股金蛇年創紀錄完美封關！證交所攜手球后戴資穎首辦封關典禮

臺灣證券交易所11日於盤後隆重舉行「五穀豐登，八方共好」封關典禮。適逢金蛇年台股收盤至33,605點再創歷史新高，證交所首度以正式典禮形式慶祝資本市場的豐碩成果，並特別邀請世界球后、也是台灣最年輕的無任所大使戴資穎擔任年度代表人物，共同見證台股傲視全球的亮眼成績。

證交所董事長林修銘於致詞時感性表示，過去一年台灣資本市場歷經起伏，但在所有夥伴的共同努力下，不僅度過重重難關，更在封關日這一天寫下歷史新紀錄。林修銘強調，舉辦首屆封關典禮除了具備指標性意義，更重要的是向證券業、投信、投顧等所有打拚的夥伴致上最誠摯的謝意。

林修銘指出，封關是一個儀式，更是一個承諾，台灣企業在激烈的國際賽事中憑藉韌性與實力，創造了多項亞洲甚至世界的領先紀錄。他提到，邀請戴資穎大使出席，正是因為小戴在國際賽場上展現的自律、驚人韌性以及落後時沉穩反擊的精神，與台灣企業在國際波動中奮力拚搏的特質不謀而合。藉由小戴的力量，為資本市場注入溫暖與動能，並將這份「五穀豐登」的成果分享給社會。

身為年度代表人物，戴資穎大使11日也親自出席這場盛會。小戴以其蟬聯球后214周的傳奇戰績與不輕言放棄的精神，激勵了無數台灣人。她在現場特別感謝證交所的邀請，並對於能參與這場別具意義的「金蛇年封關典禮」感到十分榮幸。

戴資穎表示，看到資本市場在過去一年創造豐收，更感動於證交所能以愛心回饋社會。她今日也與證交所共同將年菜及愛心物資捐贈給安得烈慈善基金會與華山基金會，將福氣分享給弱勢家庭與長輩。小戴也誠摯祝福，希望在新的一年，台灣在經濟領域也能像球場上一樣，繼續寫下精彩好球。

典禮最後由證交所董事長林修銘、總經理李愛玲與戴資穎大使，聯同證券商公會理事長陳俊宏、期貨公會理事長詹正恩及投信投顧公會副理事長黃昭棠等貴賓，共同進行「今歲入倉」儀式。將象徵過去一年汗水與成果的稻穀導入倉中，象徵資本市場的每一份成果都將化為推動社會前進的暖流，達成「八方共好」的願景。

林修銘表示，未來一年證交所將帶領台灣產業與資本市場持續挑戰更高目標，讓世界看見台灣資本市場的深厚底蘊與社會關懷。