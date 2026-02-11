MSCI 成分股為什麼選鴻勁不愛記憶體？ 分析師這麼說…

MSCI（明晟）公布最新的季度調整結果，全球標準型指數成分股僅新增鴻勁（7769）1檔成分股， 原本呼聲頗高的南亞科（2408）、華邦電（2344）都未入選，為什麼一票的記憶體股在這次調整中仍成為遺珠？證券分析師認為， 可能的原因有3個。

MSCI公布最新一季度調整，全球標準型指數台股成分股新增鴻勁1檔；剔除正新、儒鴻、豐泰、億豐等4檔成分股，此次MSCI最新一季度調整結果將於2月26日盤後生效。

另外，全球小型指數成分股台股新增正新、儒鴻、豐泰、億豐、東方風能、福懋科、富喬、禾榮科、世紀民生、日電貿、新代、尖點等12檔，其中正新、儒鴻、豐泰、億豐是由全球標準型指數成分股轉至全球小型指數成分股。

原先國內投顧評估認為，以市值排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股包括南亞科、鴻勁、華邦電、群聯、台塑化、力積電、南電等，考量市值變化及落後成分股抽換，預估南亞科、華邦電在這次季度調整中納入成分股的機會較高。

可惜的是，MSCI公布最新的季度調整結果，不僅是南亞科、華邦電，還有群聯、力積電、旺宏等一票記憶體股全都未列入成分股，全球標準型指數僅新增鴻勁1檔成分股；到底為什麼記憶體股未獲MSCI青睞全都落榜？

證券分析師張陳浩表示，MSCI成分股的篩選，除了市值之外，還要考量產業別及投資組合概念等因素，呼聲高的南亞科、華邦電可能是因此並未入列新增成分股；至於鴻勁獲選應是考量在設備股方面缺少代表性的成分股。

張陳浩說，南亞科等記憶體股近期曾由高點回檔休息，股價下跌， 市值的代表性也跟著走弱；另外，近期也因股價漲多遭到處置，股價波動過大，可能也是造成未入列成分股的一個重要因素。

不過，記憶體族群並未受南亞科、華邦電在MSCI成分股落選的影響，旺宏率先亮燈漲停，衝上98.5元鎖死到收盤，成交量逾34.5萬張， 居個股成交量第二大；南亞科開低走高， 收在278元， 漲幅2.58%；華邦電收105.5元， 漲幅1.93%；群聯收1,855元，漲幅1.64%。