蛇年飆漲萬點完勝封關！台股上漲532點、台積電收1915元續創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近十年台股農曆年封關日表現。(資料來源：CMoney、群益投信整理)
台股11日收盤上漲532.74點，終場以33,605.71點作收，成交量6,740.77億元；台積電（2330）收盤價1,915元，上漲35元，漲幅1.86%。台股蛇年多頭氣勢持續旺盛，大盤指數蛇年飆漲10,080.3點。

今日成交金額大且走高為：旺宏（2337）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、台達電（2308）、華通（2313）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、台光電（2383）及智邦（2345）；成交金額大且疲軟者則為：欣興（3037）、力積電（6770）、貿聯 -KY（3665）、金像電（2368）、京元電子（2449）、健策（3653）、奇鋐（3017）、高力（8996）及華星光（4979）。

群益投信台股研究團隊表示，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍有不錯的投資機會，台股基金或ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險，掌握台股不同產業的投資契機，建議不妨以台股基金或台股ETF來介入布局。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，展望台股後勢，選股難度提高，農曆年前預估呈現震盪，台股待農曆春節過後趨正向發展。今年對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

群益台ESG低碳50 ETF（00923）經理人邱郁茹表示，台股長期呈現多頭趨勢，其中兼顧企業獲利成長性的高息股更有亮眼的表現。台灣科技企業是全球AI產業最重要供應商，AI發展推動台積電及其他科技龍頭企業獲利大幅增長，AI帶來的相關題材輪漲機會大。

因此建議投資人可挑選持股特色為高含積量、高AI龍頭股，台積電占比4成以上的新一代市值型ETF，更能掌握科技股多頭的增長潛力。

台股 台積電
相關新聞

三大法人封關日再砸575億元卡位 金蛇年台股暴漲萬點寫傳奇

台股11日金蛇年封關，在台積電（2330）盤中飆上1,925元天價帶動下，大盤狂漲532.74點，收在33,605.71...

證交所首辦封關典禮…馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

台股封關日以3萬3605點紅盤完美收官，指數大漲532點，漲幅1.61％，成交量6740億元，市場多頭氣勢如虹，指數再創...

蛇年收紅封關大漲532點 台積電帶頭衝再創1915元新天價

台股今日蛇年封關日續寫新頁，加權指數開高走高，盤中一度衝上33,707.83點，終場大漲532.74點、收在33,605...

蛇年封關就靠台積帶頭衝 台積電股價早盤站上1910元

蛇年封關前，台積電公布營收創新高，緊接著股價強勁表現。台積電11日股價一舉突破1900元大關，上午11時不到，最高來到1...

台股挑戰40,000點或全球市值前五大？林修銘談新年願望「這樣說」

臺灣證券交易所11日舉行金蛇年封關典禮，收盤不僅寫下歷史新紀錄，市值更穩坐全球第七。董事長林修銘於會後受訪時指出，台灣產...

台股金蛇年創紀錄完美封關！證交所攜手球后戴資穎首辦封關典禮

臺灣證券交易所11日於盤後隆重舉行「五穀豐登，八方共好」封關典禮。適逢金蛇年台股收盤至33,605點再創歷史新高，證交所...

