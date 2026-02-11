快訊

西島隆弘宣布退出AAA！第4度動喉部手術 將長期專心療養

蛇年收紅封關大漲532點 台積電帶頭衝再創1915元新天價

第一次去女朋友家就被「狗岳父死亡微笑」盯上 男子嚇壞：牠還很有禮貌

亞股「錢潮洶湧」衝新高 領先美歐差距擴大 成台股亮眼封關大後盾

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本股市日經指數10日大漲逾千點，收在57,650.54點。 歐新社
日本股市日經指數10日大漲逾千點，收在57,650.54點。 歐新社

在全球金融市場動盪之際，亞洲市場持續「錢潮洶湧」，表現領先美國與歐洲市場的差距持續擴大，背後有人工智慧（AI）、企業改革題材及基本面改善等三大趨力，也成為台股亮眼封關的一大後盾。

MSCI亞洲地區股票指數11日盤中續衝歷史新高，1月來累計漲7.5%，為2023年以來最佳單月表現，表現持續勝過標普500指數與道瓊歐洲Stoxx 600指數。美元貶值也使強化亞洲貨幣面對外部壓力的韌性，並減輕美元債務的償息成本，且信用市場亦持續轉強，投資級公司債利差已壓低接近歷史低點。

即便亞洲無法完全免疫於受全球波動，但現在確實擁有多項利多。鋒裕匯理（Amundi）資深投資分析師姚遠指出，亞洲正處於三大主題的交會點，包括人工智慧（AI）、許多市場的企業改革題材以及基本面好轉。

亞洲大型科技公司正鞏固在AI供應鏈的不可或缺關鍵地位，從南韓到日本等國家也正採取措施提高股東報酬。美元走弱強化區內穩健的經濟基本面。國際貨幣基金（IMF）預測，今年亞洲將貢獻全球約60%的經濟成長。

亞洲企業掌握AI硬體關鍵供應

科技股占比較高的台灣、南韓及日本股市領漲亞股，尤其在最近日本首相高市早苗所屬的自民黨於眾院改選大勝後，更增添市場的樂觀情緒。

亞洲企業掌控AI基礎建設所需要核心硬體的多個關鍵環節，從先進晶片、記憶體一直到晶圓代工與組裝，獲得投資人青睞。

高盛集團亞太首席股票策略師慕天輝（Timothy Moe）說：「我們一直看好南韓，而且維持這個立場。我們給予『加碼』的投資評級。南韓是我們最看好的市場之一。很大原因在於當前的記憶體超級循環，帶來了非常正面的影響。」

弱勢美元吹來順風

美元持續走弱提供另一股順風，緩解了亞洲貨幣壓力，對高度依賴以美元計價進口的新興經濟體，是個利多。

美元指數持續盤旋在低點，彭博亞元指數今年來升值近0.6%。Capital.com資深金融市場分析師羅達指出，美元走弱，是亞洲表現超群的原因和結果，如果沒有「拋售美國交易」的政治風險溢價，美元原本應該會更高。

羅達也提醒，若川普政府維持更穩定的貿易與外交政策，美元應能稍微回升，可能使亞洲的金融情勢更緊俏，不利股市上行。

投資級公司債也搶手

亞洲信用市場也同樣向上。彭博資訊編制的亞洲日本以外美元信用公司投資級債券指數，最近幾個月來的表現也優於美國與歐洲同類資產。AI交易熱潮也在債市中扮演要角，正如美國晶片需求推升亞洲股市，AI基建擴張也正壓縮投資級債券利差，因為投資人偏好具穩定現金流與長期訂單的優質公司債發行企業。

Pendal集團駐雪梨策略主管派崔克指出，全球固定收益投資人正對美國「超大規模雲端業者」發債規模太大，感到不安，可能促使資金從美國投資級公司債，轉向澳洲等市場的公司債。

但專家也提醒，雖然亞洲市場情緒目前明顯偏多，容錯空間卻不斷縮小，特別是AI債券洪流的暗潮洶湧，若晶片需求或定價能力不如預期，市場將產生連鎖效應，因為股價已反映高度的盈餘預期，又若貿易緊張再度升級，也將造成負面衝擊。

市場 AI
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高市率領自民黨勝選 賴總統盼攜手面對區域挑戰 國台辦：散布媚日謬論

高市早苗大勝將強化日本安保 賴總統：台灣也應該要這樣做

高市率自民黨大勝 專家：北京受挫、美日應加強挺台

高市大勝將挑戰修憲 學者：強化日本區域軍事角色

相關新聞

蛇年收紅封關大漲532點 台積電帶頭衝再創1915元新天價

台股今日蛇年封關日續寫新頁，加權指數開高走高，盤中一度衝上33,707.83點，終場大漲532.74點、收在33,605...

蛇年封關就靠台積帶頭衝 台積電股價早盤站上1910元

蛇年封關前，台積電公布營收創新高，緊接著股價強勁表現。台積電11日股價一舉突破1900元大關，上午11時不到，最高來到1...

南亞科、華邦電未納入 MSCI 成分股 法人點出這原因

南亞科（2408）及華邦電（2344）被國內投顧列為2026年2月宣布MSCI新增成分股的熱門標的，但今（11）日清晨結...

記憶體被拋棄？專家點名「過年資金移進避風港」：必應、統一實穩中求勝

二月第一個交易日，記憶體族群出現重挫拉回走勢，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）與群聯（8299）等個股，皆亮燈跌停作收。同時，台塑四寶也成為重災區，在農曆春節前夕，市場對風險極為敏感。在黃金、白銀、虛擬貨幣同步重挫，以及地緣政治風險再度升溫的背景下，加權指數回測月線支撐。不過值得留意的是，每逢春節將近，當市場不確定性升高，具有穩定配息能力的個股，也將成為資金的避風港。

抱股過年或落袋為安？大盤高檔震盪 專家點「3類股」：年後營收開牌見真章

農曆年假即將到來，台股準備進入一年中最長的封關期。多數投資人第一個想到的風險，往往是「休市 11 天，萬一出事怎麼辦？」前幾年有疫情、去年是年假殺出個 Deepseek。不只年假沒能好好放鬆，一開春還吃了個大跌。台股休市的長假期間，國際市場的波動仍在進行，累積數日的變數，台股卻要在開盤後一次反應完畢。 以盤面現況來說，台股目前位於 3 萬點以上的高檔震盪，權值王台積電股價也一度到 1,820 元新高。若以市場對台積電 2026 年預估 EPS 約 85～90 元來看，本益比大約落在 20～22 倍，合理評價區間約在 1,800～1,980 元。 換句話說，市場此時已經提前反應了相當多樂觀預期。在這樣的背景下，若在封關前追高權值股，發展空間其實有限。尤其長假期間，一旦美股出現修正、科技股回檔，開工日那天，投資人也無法即時調整，也容易承受心理壓力。

美系券商上修 AI ASIC 點名台積電等七檔股票

美系上修 AI ASIC，美系券商上修2026年TPU出貨量在460萬顆 from 400萬顆，涵蓋由 Broadcom...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。