亞股「錢潮洶湧」衝新高 領先美歐差距擴大 成台股亮眼封關大後盾

在全球金融市場動盪之際，亞洲市場持續「錢潮洶湧」，表現領先美國與歐洲市場的差距持續擴大，背後有人工智慧（AI）、企業改革題材及基本面改善等三大趨力，也成為台股亮眼封關的一大後盾。

MSCI亞洲地區股票指數11日盤中續衝歷史新高，1月來累計漲7.5%，為2023年以來最佳單月表現，表現持續勝過標普500指數與道瓊歐洲Stoxx 600指數。美元貶值也使強化亞洲貨幣面對外部壓力的韌性，並減輕美元債務的償息成本，且信用市場亦持續轉強，投資級公司債利差已壓低接近歷史低點。

即便亞洲無法完全免疫於受全球波動，但現在確實擁有多項利多。鋒裕匯理（Amundi）資深投資分析師姚遠指出，亞洲正處於三大主題的交會點，包括人工智慧（AI）、許多市場的企業改革題材以及基本面好轉。

亞洲大型科技公司正鞏固在AI供應鏈的不可或缺關鍵地位，從南韓到日本等國家也正採取措施提高股東報酬。美元走弱強化區內穩健的經濟基本面。國際貨幣基金（IMF）預測，今年亞洲將貢獻全球約60%的經濟成長。

亞洲企業掌握AI硬體關鍵供應

科技股占比較高的台灣、南韓及日本股市領漲亞股，尤其在最近日本首相高市早苗所屬的自民黨於眾院改選大勝後，更增添市場的樂觀情緒。

亞洲企業掌控AI基礎建設所需要核心硬體的多個關鍵環節，從先進晶片、記憶體一直到晶圓代工與組裝，獲得投資人青睞。

高盛集團亞太首席股票策略師慕天輝（Timothy Moe）說：「我們一直看好南韓，而且維持這個立場。我們給予『加碼』的投資評級。南韓是我們最看好的市場之一。很大原因在於當前的記憶體超級循環，帶來了非常正面的影響。」

弱勢美元吹來順風

美元持續走弱提供另一股順風，緩解了亞洲貨幣壓力，對高度依賴以美元計價進口的新興經濟體，是個利多。

美元指數持續盤旋在低點，彭博亞元指數今年來升值近0.6%。Capital.com資深金融市場分析師羅達指出，美元走弱，是亞洲表現超群的原因和結果，如果沒有「拋售美國交易」的政治風險溢價，美元原本應該會更高。

羅達也提醒，若川普政府維持更穩定的貿易與外交政策，美元應能稍微回升，可能使亞洲的金融情勢更緊俏，不利股市上行。

投資級公司債也搶手

亞洲信用市場也同樣向上。彭博資訊編制的亞洲日本以外美元信用公司投資級債券指數，最近幾個月來的表現也優於美國與歐洲同類資產。AI交易熱潮也在債市中扮演要角，正如美國晶片需求推升亞洲股市，AI基建擴張也正壓縮投資級債券利差，因為投資人偏好具穩定現金流與長期訂單的優質公司債發行企業。

Pendal集團駐雪梨策略主管派崔克指出，全球固定收益投資人正對美國「超大規模雲端業者」發債規模太大，感到不安，可能促使資金從美國投資級公司債，轉向澳洲等市場的公司債。

但專家也提醒，雖然亞洲市場情緒目前明顯偏多，容錯空間卻不斷縮小，特別是AI債券洪流的暗潮洶湧，若晶片需求或定價能力不如預期，市場將產生連鎖效應，因為股價已反映高度的盈餘預期，又若貿易緊張再度升級，也將造成負面衝擊。