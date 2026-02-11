快訊

第一次去女朋友家就被「狗岳父死亡微笑」盯上 男子嚇壞：牠還很有禮貌

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

錄取通知寫五萬，報到簽約變四萬五？金牌律師教你七招守住薪資權益

風險資產價格震盪向上 美國貨幣市場型基金持續吸金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

今年以來，風險資產價格震盪向上，但部分資金獲利了結，美國貨幣市場型基金持續吸金。EPFR統計，在2月4日為止的一周，貨幣市場基金進帳超過850億美元，高息股基金吸金金額達八周高點。

美國貨幣市場基金雖然收益率下滑，但資金仍持續流入。應課稅基金的平均收益率在去年初仍高於4%（有些更超過5%），目前已降至約3.5%。不過，EPFR追蹤的美國註冊貨幣市場基金總資產規模仍突破9兆美元。

EPFR統計，在最近的一周，股票基金淨流入346億美元。債券基金吸金229億美元，平衡型基金淨流入25億美元（為去年初以來最高），貨幣市場基金則淨流入871億美元。另類基金則出現2026年的首次資金流出，也是去年初以來第六次。

在產業型基金中，基礎建設基金已連續吸金長達九個月以上；能源與商品產業基金已分別連續第七周、第九周；工業股基金連續第11周進帳，過去一年中已有48周為淨流入；電信產業基金則自去年12月底以來第五周吸金。

在更詳細的分類中，太空與衛星基金橫跨工業與電信產業，已連續第11周享有淨流入，過去九個月中更有38周為淨流入。隨著民間企業的發射衛星頻率從每季一次增加到每周一次，投資人對這類型基金的興趣也持續升溫。

科技基金則表現不一。中國大陸註冊基金出現2025年第4季初以來最大的資金流入，南韓科技股基金單周進帳逾10億美元，但美國科技基金則在過去10周中出現第八次淨流出。

市場 吸金
×

