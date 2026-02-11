快訊

光通訊兩樣情 濾波片需求強勁

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光通訊族群11日走勢出現分歧，眾達-KY卻是因為營收創下歷史新低，一開盤便直奔跌停，不到一小時便鎖死；反觀統新、東典光電濾波片供應商，在濾波片的強勁需求推升下，股價同步漲停，可說是兩樣情。先前統新曾在法說會上表示，濾波片市場開始回溫，同時也出現了新的需求，那便是低軌衛星的光通訊滲透率將會越來越高，同時太空環境下對於濾波片的要求也會越發嚴苛，因此濾波片廠商有望受惠。

眾達-KY10日公布1月營收0.33億元，月減47.4%，年減43.3%，創下歷史新低。先前眾達-KY於法說會上曾樂觀表示，主要客戶博通的TOMAHAWK 5-Bailly即將開始量產，是業界首個51.2T的全光交換器，其中包含8個6.4T的光引擎，而眾達主要負責其外部光源（ELS），但1月營收卻是不盡人意，因此出現失望賣壓。

眾達 營收
