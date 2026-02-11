快訊

第一次去女朋友家就被「狗岳父死亡微笑」盯上 男子嚇壞：牠還很有禮貌

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

錄取通知寫五萬，報到簽約變四萬五？金牌律師教你七招守住薪資權益

鑫創電子衝刺軍工國防業務 今年營收看增四成起跳

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠鑫創電子（6680）2025年營運逆風，展望今年，鑫創電子董事長許育瑞表示，今年包含邊緣AI、車載產品、自動化及軍工國防業務預期皆會成長，尤其軍工國防業務占比目標將大幅拉升到兩成，整體來看，預估鑫創電子今年營收成長至少四成起跳，且在高毛利的軍工國防業務成長下，將帶動整體毛利率走揚。

許育瑞坦言，2025對鑫創電子來說是艱鉅挑戰的一年，雖然沒有完成當初設定的營運目標，但公司蓄勢待發，醞釀很多深度基礎，這些安排會變成未來成長的能量。

鑫創電子2025年營收5.64億元，年減15.4%。累計前三季每股虧損1.03元，是鑫創電子上櫃以來少見出現虧損情況，主要是因美國關稅對其直接影響大，加上新台幣升值衝擊，導致出現匯損所致。

許育瑞指出，去年公司破天荒開出有史以來最多新產品，從智慧交通、軍事國防、AI自動化到邊緣AI產品線，以往每年新品大約5-6個，但去年已開出20個產品，而有些產品已開始量產，相關效益將於今年開始發表，「目前今年接到的訂單，已超過去年營收六成。」

展望今年，許育瑞指出，大環境料況很艱難，不過鑫創電子與記憶體及處理器供應商都有很好的關係，對今年鑫創電子營運樂觀看待，預估今年營收至少年增四成以上，包含邊緣AI、車載產品、自動化及軍工國防業務預期皆會成長。

鑫創電子目前最大營收來源仍是車載相關產品，但隨著去年公司積極拓展軍工國防業務，許育瑞看好相關業務營收占比將自2025年不到一成，到2026年底將顯著提升至兩成左右。

鑫創電子目前軍工國防客戶群涵蓋印度、土耳其、歐美及日本等。此外，由於軍工國防業務毛利率優於公司平均水準，在相關業務今年占整體營收比重攀升下，將帶動鑫創電子整體毛利率走揚。

此外，因應零組件缺貨，鑫創電子已於首季開始調漲產品售價，漲幅預計至少一成起跳，而公司也已提前備好記憶體及處理器庫存，相關產業缺貨不影響公司出貨。

鑫創 營收 AI
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／國防特別條例朝野角力 民眾黨：政院版新會期併案審查

高市早苗大勝將強化日本安保 賴總統：台灣也應該要這樣做

賴總統親上陣喊話挺特別軍購 林沛祥：支持但不代表要閉眼刷卡

21年前潛艦曾遭擋69次 賴總統請在野別再擋軍購

相關新聞

蛇年收紅封關大漲532點 台積電帶頭衝再創1915元新天價

台股今日蛇年封關日續寫新頁，加權指數開高走高，盤中一度衝上33,707.83點，終場大漲532.74點、收在33,605...

蛇年封關就靠台積帶頭衝 台積電股價早盤站上1910元

蛇年封關前，台積電公布營收創新高，緊接著股價強勁表現。台積電11日股價一舉突破1900元大關，上午11時不到，最高來到1...

南亞科、華邦電未納入 MSCI 成分股 法人點出這原因

南亞科（2408）及華邦電（2344）被國內投顧列為2026年2月宣布MSCI新增成分股的熱門標的，但今（11）日清晨結...

記憶體被拋棄？專家點名「過年資金移進避風港」：必應、統一實穩中求勝

二月第一個交易日，記憶體族群出現重挫拉回走勢，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）與群聯（8299）等個股，皆亮燈跌停作收。同時，台塑四寶也成為重災區，在農曆春節前夕，市場對風險極為敏感。在黃金、白銀、虛擬貨幣同步重挫，以及地緣政治風險再度升溫的背景下，加權指數回測月線支撐。不過值得留意的是，每逢春節將近，當市場不確定性升高，具有穩定配息能力的個股，也將成為資金的避風港。

抱股過年或落袋為安？大盤高檔震盪 專家點「3類股」：年後營收開牌見真章

農曆年假即將到來，台股準備進入一年中最長的封關期。多數投資人第一個想到的風險，往往是「休市 11 天，萬一出事怎麼辦？」前幾年有疫情、去年是年假殺出個 Deepseek。不只年假沒能好好放鬆，一開春還吃了個大跌。台股休市的長假期間，國際市場的波動仍在進行，累積數日的變數，台股卻要在開盤後一次反應完畢。 以盤面現況來說，台股目前位於 3 萬點以上的高檔震盪，權值王台積電股價也一度到 1,820 元新高。若以市場對台積電 2026 年預估 EPS 約 85～90 元來看，本益比大約落在 20～22 倍，合理評價區間約在 1,800～1,980 元。 換句話說，市場此時已經提前反應了相當多樂觀預期。在這樣的背景下，若在封關前追高權值股，發展空間其實有限。尤其長假期間，一旦美股出現修正、科技股回檔，開工日那天，投資人也無法即時調整，也容易承受心理壓力。

美系券商上修 AI ASIC 點名台積電等七檔股票

美系上修 AI ASIC，美系券商上修2026年TPU出貨量在460萬顆 from 400萬顆，涵蓋由 Broadcom...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。