鑫創電子衝刺軍工國防業務 今年營收看增四成起跳

工業電腦廠鑫創電子（6680）2025年營運逆風，展望今年，鑫創電子董事長許育瑞表示，今年包含邊緣AI、車載產品、自動化及軍工國防業務預期皆會成長，尤其軍工國防業務占比目標將大幅拉升到兩成，整體來看，預估鑫創電子今年營收成長至少四成起跳，且在高毛利的軍工國防業務成長下，將帶動整體毛利率走揚。

許育瑞坦言，2025對鑫創電子來說是艱鉅挑戰的一年，雖然沒有完成當初設定的營運目標，但公司蓄勢待發，醞釀很多深度基礎，這些安排會變成未來成長的能量。

鑫創電子2025年營收5.64億元，年減15.4%。累計前三季每股虧損1.03元，是鑫創電子上櫃以來少見出現虧損情況，主要是因美國關稅對其直接影響大，加上新台幣升值衝擊，導致出現匯損所致。

許育瑞指出，去年公司破天荒開出有史以來最多新產品，從智慧交通、軍事國防、AI自動化到邊緣AI產品線，以往每年新品大約5-6個，但去年已開出20個產品，而有些產品已開始量產，相關效益將於今年開始發表，「目前今年接到的訂單，已超過去年營收六成。」

展望今年，許育瑞指出，大環境料況很艱難，不過鑫創電子與記憶體及處理器供應商都有很好的關係，對今年鑫創電子營運樂觀看待，預估今年營收至少年增四成以上，包含邊緣AI、車載產品、自動化及軍工國防業務預期皆會成長。

鑫創電子目前最大營收來源仍是車載相關產品，但隨著去年公司積極拓展軍工國防業務，許育瑞看好相關業務營收占比將自2025年不到一成，到2026年底將顯著提升至兩成左右。

鑫創電子目前軍工國防客戶群涵蓋印度、土耳其、歐美及日本等。此外，由於軍工國防業務毛利率優於公司平均水準，在相關業務今年占整體營收比重攀升下，將帶動鑫創電子整體毛利率走揚。

此外，因應零組件缺貨，鑫創電子已於首季開始調漲產品售價，漲幅預計至少一成起跳，而公司也已提前備好記憶體及處理器庫存，相關產業缺貨不影響公司出貨。