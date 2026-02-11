金蛇封關最狂族群！富喬納 MSCI、4萬張排隊鎖漲停 玻纖股搶料荒續熱

台股金蛇年封關日多頭沸騰，大盤在台積電（2330）領攻下，持續挺進33600關！玻纖布廠富喬（1815）喜迎MSCI納入全球小型指數成分股利多，盤中放量攻上漲停96.6元鎖死，還有超過4萬張買單排隊搶進。在AI伺服器高階材料缺貨潮助攻下，帶動德宏（5475）、台玻（1802）集體攻頂，表現亮眼。

在AI伺服器與高效能運算（HPC）浪潮下，晶片基板的核心材料「高階玻纖布」已出現全球大缺貨。今日台股權王台積電攻上1925元天價之際，資金全面擴散至半導體上游材料。富喬具備電子級玻纖紗與玻纖布的垂直一貫生產能力，在Low DK與Low CTE等高階電子級材料市場已逐步切入供應鏈，產品能見度與技術成熟度持續提升，市場競爭地位正朝國際主要供應商靠近。

市場消息指出，高階玻纖布的材料荒恐將一路延伸至2027年下半年，且報價漲勢難止。富喬總經理陳壁程先前於法說會預告，2026年載板用材料需求極其樂觀，旗下低熱膨脹係數（Low CTE）產品已在2025年第4季擴大認證並少量出貨，預期2026年出貨規模將逐季推升，含金量持續增加。

除了富喬領頭狂飆，玻纖布族群今日呈現「全線噴發」態勢。德宏雖然1月營收月減，但年增率驚人翻倍達101.73%，強鎖漲停；台玻同樣受到資金青睞，與富喬同步攻上漲停板。南亞（1303）、建榮（5340）亦表現不俗，盤中都有7%~8%的漲幅表現。

從基本面觀察，該族群1月營收表現相當亮眼。富喬1月營收5.7億元，月增14.38%、年增19.18%；南亞1月營收228.72億元，月增3.51%、年增11.8%；建榮1月營收2.12億元，月增8.6%、年增40.35%；台玻1月營收36.68億元，月減1.96%、年增17.57%；德宏1月營收1億元，月減10.84%、但年增翻倍至101.73%。法人分析，這波漲勢不僅是MSCI調整的心理效應，更是反映AI伺服器對高階載板材料的剛性需求。

法人指出，過去高階玻纖布市場長期由日系日東紡獨大，但在日廠優先供貨給當地CCL（銅箔基板）廠的背景下，台廠如富喬、台玻、南亞等業者正迎來史上最強的「轉單與補位」機會。

隨著封關日大盤站穩33,300點以上，玻纖布族群因具備「低位階回補」與「AI材料荒」雙重題材，成為內資與被動型基金卡位的首選。在2026年載板材料需求維持正向、且富喬高階產品進入放量期的預期下，玻纖布族群年後行情仍值得關注。