AI 記憶體下一代黑馬來了？法人點名兩家台廠可望受惠

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

隨人工智慧（AI模型規模與推論上下文快速擴張，除HBM已成為AI加速器標準配備外，法人預期，HBF將是AI Memory Wall的新一代解決方案，約莫2027年可進入量產，台廠中以群聯（8299）、宜鼎（5289）等兩家最有機會受惠。

金控旗下投顧法人分析，HBF首波鎖定AI inference工作負載，目標在特定推論場景中提供可比HBM的有效頻寬，同時單一裝置容量可達HBM的8至16倍，並具備明顯較低的cost per bit與非揮發性優勢，適合模型常駐、系統啟動等應用。

SanDisk、SK海力士已合作推動 HBF 標準，預期下半年提供samples、2027年初出現首批系統，但包括PCIe／memory extension等不同實作路線仍並行發展，顯示HBF尚處於架構探索與標準收斂階段。

鑒於目前傳統SRAM、HBM與SSD架構已難以同時滿足AI模型的頻寬、容量與成本需求，法人預期HBF與HBM更可能呈現互補關係，例如HBM持續承擔低延遲、動態工作負載，HBF負責模型權重、推論階段KV cache等容量導向資料層，使HBM專注於延遲敏感計算，未來亦可能採混合式記憶體架構。

HBF以inference-first 導入，透過可預測、以讀取為主的存取型態與軟硬體協同設計，彌補NAND在延遲與壽命上的限制；最後能否進入主流平台，將取決於標準化進展、生態系採用度，以及AI工作負載是否持續朝容量受限方向演進。

法人表示，若HBF技術順利成熟，記憶體架構將進一步走向多層化，新增一個兼顧容量與頻寬的near-memory層，並帶動控制器、韌體與系統整合的重要性提升，未來落地量產並被AI系統採用後，具備控制器與模組整合能力的記憶體相關業者受惠程度相對較高。

AI 模型 記憶體
蛇年封關就靠台積帶頭衝 台積電股價早盤站上1910元

蛇年封關前，台積電公布營收創新高，緊接著股價強勁表現。台積電11日股價一舉突破1900元大關，上午11時不到，最高來到1...

記憶體被拋棄？專家點名「過年資金移進避風港」：必應、統一實穩中求勝

二月第一個交易日，記憶體族群出現重挫拉回走勢，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）與群聯（8299）等個股，皆亮燈跌停作收。同時，台塑四寶也成為重災區，在農曆春節前夕，市場對風險極為敏感。在黃金、白銀、虛擬貨幣同步重挫，以及地緣政治風險再度升溫的背景下，加權指數回測月線支撐。不過值得留意的是，每逢春節將近，當市場不確定性升高，具有穩定配息能力的個股，也將成為資金的避風港。

抱股過年或落袋為安？大盤高檔震盪 專家點「3類股」：年後營收開牌見真章

農曆年假即將到來，台股準備進入一年中最長的封關期。多數投資人第一個想到的風險，往往是「休市 11 天，萬一出事怎麼辦？」前幾年有疫情、去年是年假殺出個 Deepseek。不只年假沒能好好放鬆，一開春還吃了個大跌。台股休市的長假期間，國際市場的波動仍在進行，累積數日的變數，台股卻要在開盤後一次反應完畢。 以盤面現況來說，台股目前位於 3 萬點以上的高檔震盪，權值王台積電股價也一度到 1,820 元新高。若以市場對台積電 2026 年預估 EPS 約 85～90 元來看，本益比大約落在 20～22 倍，合理評價區間約在 1,800～1,980 元。 換句話說，市場此時已經提前反應了相當多樂觀預期。在這樣的背景下，若在封關前追高權值股，發展空間其實有限。尤其長假期間，一旦美股出現修正、科技股回檔，開工日那天，投資人也無法即時調整，也容易承受心理壓力。

台積天價1,900元點火！台股蛇年封關開高漲逾200點 挑戰33,300新紀錄

美股四大指數昨夜僅道指收高，輝達、微軟等科技指標股回檔，但台積電ADR憑藉1月營收月增19.8%、年增36.8%的亮眼表...

南亞科、華邦電未納入 MSCI 成分股 法人點出這原因

南亞科（2408）及華邦電（2344）被國內投顧列為2026年2月宣布MSCI新增成分股的熱門標的，但今（11）日清晨結...

美系券商上修 AI ASIC 點名台積電等七檔股票

美系上修 AI ASIC，美系券商上修2026年TPU出貨量在460萬顆 from 400萬顆，涵蓋由 Broadcom...

