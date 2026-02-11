MSCI 落選沒差！旺宏漲停劍指百元領軍「金蛇擺尾」 華邦電彈回5日線

台股金蛇年封關日多頭激情演出！記憶體族群不畏南亞科（2408）、華邦電（2344）兩大龍頭MSCI落選利空，在旺宏（2337）1月營收創39個月新高、股價亮燈漲停直逼百元大關帶動下，追隨台積電（2330）助攻大盤改寫歷史新高。

記憶體景氣正迎來結構性變革。華邦電1月營收飆上117.78億元改寫歷史新高，年增率高達94.2%。總經理陳沛銘直言，今年景氣「非常好」，第1季合約價欲小不易，甚至連「客戶的客戶」都跳過代理商直接搶產能，目前到2027年的新增產能已幾乎被預訂一空。今日股價強彈逾3%，帶動南亞科隨之上揚。

旺宏表現同樣出色，1月營收30.17億元、改寫近39個月高點，盤中股價亮燈漲停。受惠三星等大廠淡出低容量市場，旺宏靠著NOR Flash寡占優勢強勢調漲報價，毛利率回升至24%以上。總經理盧志遠透露，部分市場已出現缺貨，且這波回溫是實質需求帶動，而非單純報價墊高。法人看好旺宏12吋廠產能擴增至3萬片後，將精準對接AI伺服器與車載電子的缺口。

研調機構集邦最新報告則指出，受AI推論需求帶動，2026年記憶體產值將擴張至5516億美元，規模竟是晶圓代工產值的2倍以上。與2017年的循環不同，這次AI應用由訓練轉向大規模推論，CSP（雲端服務供應商）採購量大且對價格敏感度低，使缺貨更全面。

力積電法說也證實，AI伺服器正嚴重排擠中低階DRAM產能，導致利基型DDR3、DDR4售價持續走揚，這場「結構性失衡」預計將延續到2026年下半年。

儘管MSCI最新季度調整中，南亞科與華邦電再度落選，加上外資10日調節華邦電逾6萬張，但今日股價卻呈現「利空反漲」，華邦電與南亞科雙雙彈回5日線上。市場解讀，1月營收的亮眼數字鈍化成分股未進的負面衝擊，盤面焦點回歸基本面。

在AI驅動與供需結構失衡延續至2026年的預期下，記憶體族群正從谷底翻揚。封關日前夕的強勢表態，為金馬年行情埋下伏筆。操作上，法人建議鎖定1月營收優異、且具備產能優勢的利基型記憶體股。