MSCI 落選沒差！旺宏漲停劍指百元領軍「金蛇擺尾」 華邦電彈回5日線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股金蛇年封關日多頭激情演出！記憶體族群不畏南亞科（2408）、華邦電（2344）兩大龍頭MSCI落選利空，在旺宏（2337）1月營收創39個月新高、股價亮燈漲停直逼百元大關帶動下，追隨台積電（2330）助攻大盤改寫歷史新高。

記憶體景氣正迎來結構性變革。華邦電1月營收飆上117.78億元改寫歷史新高，年增率高達94.2%。總經理陳沛銘直言，今年景氣「非常好」，第1季合約價欲小不易，甚至連「客戶的客戶」都跳過代理商直接搶產能，目前到2027年的新增產能已幾乎被預訂一空。今日股價強彈逾3%，帶動南亞科隨之上揚。

旺宏表現同樣出色，1月營收30.17億元、改寫近39個月高點，盤中股價亮燈漲停。受惠三星等大廠淡出低容量市場，旺宏靠著NOR Flash寡占優勢強勢調漲報價，毛利率回升至24%以上。總經理盧志遠透露，部分市場已出現缺貨，且這波回溫是實質需求帶動，而非單純報價墊高。法人看好旺宏12吋廠產能擴增至3萬片後，將精準對接AI伺服器與車載電子的缺口。

研調機構集邦最新報告則指出，受AI推論需求帶動，2026年記憶體產值將擴張至5516億美元，規模竟是晶圓代工產值的2倍以上。與2017年的循環不同，這次AI應用由訓練轉向大規模推論，CSP（雲端服務供應商）採購量大且對價格敏感度低，使缺貨更全面。

力積電法說也證實，AI伺服器正嚴重排擠中低階DRAM產能，導致利基型DDR3、DDR4售價持續走揚，這場「結構性失衡」預計將延續到2026年下半年。

儘管MSCI最新季度調整中，南亞科與華邦電再度落選，加上外資10日調節華邦電逾6萬張，但今日股價卻呈現「利空反漲」，華邦電與南亞科雙雙彈回5日線上。市場解讀，1月營收的亮眼數字鈍化成分股未進的負面衝擊，盤面焦點回歸基本面。

在AI驅動與供需結構失衡延續至2026年的預期下，記憶體族群正從谷底翻揚。封關日前夕的強勢表態，為金馬年行情埋下伏筆。操作上，法人建議鎖定1月營收優異、且具備產能優勢的利基型記憶體股。

南亞科 DDR4 華邦電
相關新聞

蛇年封關就靠台積帶頭衝 台積電股價早盤站上1910元

蛇年封關前，台積電公布營收創新高，緊接著股價強勁表現。台積電11日股價一舉突破1900元大關，上午11時不到，最高來到1...

記憶體被拋棄？專家點名「過年資金移進避風港」：必應、統一實穩中求勝

二月第一個交易日，記憶體族群出現重挫拉回走勢，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）與群聯（8299）等個股，皆亮燈跌停作收。同時，台塑四寶也成為重災區，在農曆春節前夕，市場對風險極為敏感。在黃金、白銀、虛擬貨幣同步重挫，以及地緣政治風險再度升溫的背景下，加權指數回測月線支撐。不過值得留意的是，每逢春節將近，當市場不確定性升高，具有穩定配息能力的個股，也將成為資金的避風港。

抱股過年或落袋為安？大盤高檔震盪 專家點「3類股」：年後營收開牌見真章

農曆年假即將到來，台股準備進入一年中最長的封關期。多數投資人第一個想到的風險，往往是「休市 11 天，萬一出事怎麼辦？」前幾年有疫情、去年是年假殺出個 Deepseek。不只年假沒能好好放鬆，一開春還吃了個大跌。台股休市的長假期間，國際市場的波動仍在進行，累積數日的變數，台股卻要在開盤後一次反應完畢。 以盤面現況來說，台股目前位於 3 萬點以上的高檔震盪，權值王台積電股價也一度到 1,820 元新高。若以市場對台積電 2026 年預估 EPS 約 85～90 元來看，本益比大約落在 20～22 倍，合理評價區間約在 1,800～1,980 元。 換句話說，市場此時已經提前反應了相當多樂觀預期。在這樣的背景下，若在封關前追高權值股，發展空間其實有限。尤其長假期間，一旦美股出現修正、科技股回檔，開工日那天，投資人也無法即時調整，也容易承受心理壓力。

台積天價1,900元點火！台股蛇年封關開高漲逾200點 挑戰33,300新紀錄

美股四大指數昨夜僅道指收高，輝達、微軟等科技指標股回檔，但台積電ADR憑藉1月營收月增19.8%、年增36.8%的亮眼表...

南亞科、華邦電未納入 MSCI 成分股 法人點出這原因

南亞科（2408）及華邦電（2344）被國內投顧列為2026年2月宣布MSCI新增成分股的熱門標的，但今（11）日清晨結...

美系券商上修 AI ASIC 點名台積電等七檔股票

美系上修 AI ASIC，美系券商上修2026年TPU出貨量在460萬顆 from 400萬顆，涵蓋由 Broadcom...

